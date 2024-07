SREĆAN SAM U ZVEZDI! JEDVA ČEKAM DA ČUJEM DELIJE: Puma Rodrigez ima jasnu poruku iz Rusije!

Letnja akvizicija Crvene zvezde krilni napadač Puma Rodrigez ne krije želju da jedva čeka da oseti atmosferu pune Marakane.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Priliku da oseti huk sa severne tribine i vidi gledaoce na stadionu "Rajko Mitić", Panamac će imati 20. jula od 20.00 časova, kada će Crvena zvezda ugostiti Jedonstvo sa Uba u prvom kolu Superlige.

- Osećam se veoma srećno što sam ovde. Otkad sam stigao, istina je da su me svi tretirali veoma dobro i nadam se da ću ostati u Zvezdi dugo. Takođe, dosta sam slušao o Marakani i o atmosferi koju prave naši navijači. Gledao sam klipove na internetu, ali sada to želim da osetim na svojoj koži. Nadam se da će biti pun stadion na otvaranju prvenstva - istakao je Puma Rodrigez.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Naglasio je novi fudbaler Zvezde da su treninzi u Rusiji naporni, ali da je upravo to i potrebno tokom pripremnog perioda.

- Za sada sve protiče kako treba, treninzi su intenzivni, u predsezoni smo, tako da ekipa trenira naporno. Do sada je sve bilo jako dobro, dočekali su me na najbolji način, uvek se trude da me podrže koliko mogu i sa jezikom, zahvalio bih se svima ovom prilikom na podršci.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Odigrao je Puma dve pripremne utakmice u Rusiji.

- Veoma sam srećan što sam imao priliku da zaigram u prijateljskoj utakmici, jer sam se sa timom osećao veoma prijatno i opušteno. Nije bilo dovoljno vremena da se dokažem, ali dobro, nadam se da ću pokazati svim navijačima i saigračima mnogo više, kao i da ću pomoći ekipi.

Istakao je brzonogi fudbaler i ciljeve za predstojeću sezonu.

- Dolazim sa velikom željom da osvojim sve moguće trofeje, igram u najvećem timu u Srbiji, takođe jedan od ciljeva je i da se plasiramo u Ligu šampiona - zaključio je Puma.

Kurir sport

