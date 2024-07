SA 12 GODINA MU OTKRIVENA TEŠKA BOLEST OD KOJE MOŽE DA SE UMRE! On SRUŠIO sve prepreke i ide ka KROVU EVROPE! Ovaj čovek je HEROJ!

Načo Fernandez igraće u nedelju veče (21.00) finale Evropskog prvenstva u fudbalu. Pokušaće svojoj Španiji da donese čevrtu titulu prvaka Evrope u duelu protiv Engleske.

foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Načo je kapiten Španije i heroj! Veliki je borac jer od svoje 12. godine ima dijabetes tipa 1. To je šećerna bolest od koje može da se umre, ukoliko osoba nije disciplinovana u ishrani i ukoliko ne unosi insulin putem pena ili pumpe.

Načo nikada nije krio sa kakvim problemom se nosi od detinjstva. Kapiten Crvene furije svojim primerom i borbom daje motivaciju ljudima, posebno deci sa dijabetesom tipa 1, da se i sa šećernom bolesti može nesmetano živeti i ostvarivati vrhunske rezultate.

foto: Printskrin

Tokom EURO 2024 kamere su nekoliko puta zumirale Nača, a na jednom snimku se vidi kako nosi senzor za dijabetes na levoj ruci. Senzor mu mnogo pomaže. Da nije njega, morao bi da se bocka i tako najmanje četiri puta na dan putem krvi proverava nivo šećera. Ovako, dovoljno je samo da prinese aparat na senzor i vidi koliki mu je šećer i da izračuna koliko jedinica insulina treba da unese u organizam.

Načo je kao dečak bio veoma talentovan fudbaler, a onda je u 12. godini dobio dijabetes. Umesto da ga ohrabri i prouči da ima što više fizičke aktivnosti, lekarka mu je dala pogrešan savet.

- Imao sam samo 12 godina kada je otkriveno da sam dijabetičar. Dve godine sam igrao za Real Madrid i naravno da mi je bilo teško. Sećam se da sam išao u bolnicu, a trebalo je da igram turnir sa Realom. Pregledala me je doktorka opšte prakse, a ne endokrinolog i rekla mi je da je sa fudbalom gotovo - setio se Načo i nastavio:

- Otišao sam kod doktora Ramireza i on mi je rekao nešto potpuno suprotno. Nikako nije gotovo sa fudbalom za mene. Zapravo je ključno da nastavim da igram jer je fizička aktivnost za mene mnogo važna. Čak mislim da mi je dijabetes pomogao u životu. Više sam pazio na ishranu i na način na koji se odmaram. To me je učinilo odgovornijim jer sam uvek morao da nosim insulin i pomagala za dijabetes sa sobom.

Načo pazi šta jede, izbegava šećere, a ugljene hidrate pokriva insulinom.

- Nemam limite. Postoji neka hrana sa kojom moram da pazim, ali sam srećan što je sve pod kontrolom. Dijabetes me čini odgovornijim. Pazim na sebe mnogo više. Znam da će tu biti celog mog života, naravno ako se ne nađe lek. To je kao da imam saigrača uvek uz sebe.

Načo je ovog leta posle 23 godine napustio Real. Potpisao je za klub Al Kadsija iz Saudijske Arabije gde će provesti naredne dve godine. Oženjen je sa Marijom Kortes, imaju četvoro dece, dva sina i dve ćerke.

Načo Fernandez Iglesijas osvojio je 26 trofeja sa Realom, odigrao 358 utakmica za prvi tim i time postao rekorder po broju osvojenih trofeja. Uzeo je šest Liga šampiona, četiri Primere, dva Kupa Kralja, pet svetskih klupskih prvenstava, četiri UEFA Superkupa i pet superkupova Španije.

foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Sa reprezentacijom Španije osvojio je Ligu nacija 2023. godine. Sa selekcijom te zemlje do 21. godine bio je najbolji u Evropi 2013, a sa kadetima 2007. godine.

Sve to, iako su mu sa 12 godina rekli da mora da ostavi fudbal!

Kurir sport

00:46 Srpski navijači u Minhenu uoči utakmice