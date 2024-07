ZVEZDA ŽELI FUDBALERA DINAMA! Transfer koji bi "ZAPALIO" Balkan!

Crvena zvezda je zainteresovana za levog beka zagrebačkog Dinama, Stefana Ristovskog.

Ristovski je reprezentativac Severne Makedonije, a upravo mediji iz ove zemlje su lansirali "bombu".

- Sprema se balkanska transfer-bomba ovog leta. Bivši evropski prvak se raspituje za Stefana Ristovskog, defanzivca Severne Makedonije i Dinama. Prema našim informacijama, Ristovski je velika želja Zvezde koja pravi ekipu za igranje u grupi Lige šampiona. Bila bi to bomba koja bi odjeknula od Zagreba do Beograda, pa čak i do Skoplja. Zatresao bi se ceo region. Ristovski je poznat kao jedan od miljenika Bed Blu Bojsa, a s obzirom na to da su mu 32 godine, mogao bi da doda još jednog diva u svoju veliku karijeru. Dosad je igrao za Vardar, Parmu, Krotone, Frosinone, Bari, Latinu, Rijeku, Sporting Lisabon i Dinamo - piše makedonski SportSport.

Ristovski je u Dinamu od 2020. godine, a za Zagrepčane je na 146 mečeva postigao pet golova.

