AUUU, KAKVE REČI FUDBALERA SLOVENIJE O ALEKSANDRU MITROVIĆU: Ni Kejn, ni Hojlund, ni Ronaldo... Već srpski as!

Jedan od fudbalera koji su obeležili EURO 2024 je Vanja Drkušić, defanzivac Slovenije.

On je odigrao fantastične četiri utakmice u Nemačkoj i tako skekao ogromnu popularnost u Sloveniji, ali i među ljudima sa svih meridijana.

Posle EP upitan je koga mu je bilo najteže čuvati. Imao je duele sa Hojlundom, Hejnom, Ronaldom, Mitrovićem...

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

"To me svi pitaju. Teško je izabrati od tako velikih imena, ali je bih se odlučio za Aleksandra Mitrovića. Nikada u karijeri nisam osetio takvu silu - pričao je Vanja i pojasnio:

- On je veoma jak. To mi se dopada jer sa njim sve vreme igram na ivici faula, a on se ne žali uopšte. Ni sudijama, ni drugim igračima. Ali u smislu njegove snage, njegove građe tela, on je veoma širok i teško ga je pokriti. Hvala Bogu da nije iskoristio sve prilike koje je imao - zaključio je Drkušić.

Doček Drkušića u Šmarješkim Toplicama:

Kurir sport

Bonus video:

00:39 Prognoza navijača za utakmicu Slovenija - Srbija