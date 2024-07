PROŠLI SMO KROZ DOSTA TOGA, TO BUDI VERU! Hari Kejn ne može da dočeka finale Eura: Nije tajna da nisam osvojio timski trofej...

Engleska i Španija boriće se za trofej na Euru u meču koji je zakazan za nedelju od 21 čas. Biće ovo prilika i za Harija Kejna da stigne do prvog pehara u karijeri, te će napadač Bajerna biti pod dodatnim pritiskom.

- Nije tajna da nisam osvojio timski trofej, ali iz godine u godinu ste sve motivisaniji da to promenite. Imam priliku da osvojim jedan od najvećih trofeja i upišem se u istoriju sa svojom zemljom, naročito jer sam ponosni Englez. Nema sumnje da je to posebna noć u mojoj karijeri. Potrebno je mnogo rada do tog trenutka, ali sam odlučan da nedeljna noć bude posebna - počeo je priču Kejn, pa dodao:

- U jednoj fudbalskoj utakmici može svašta da se desi. Prošli smo kroz dosta toga, vraćali se i podređene pozicije. To budi veliku veru. Biće teško, ipak se radi finalu Evropskog prvenstva. Ništa lako ne očekujemo u finalu.

foto: Nemanja Nikolić

Zatim se napadač Bajerna dotakao i prethodnog Evropskog šampionata.

- Bilo je teško na prošlom turniru, zato nimamo tu dodatnu glad i vatru da ovog puta sve ode na našu stranu. Kao što je i selektor rekao, odlučiće sitnice. Do sada smo uspevali da rešimo sve, trebaće nam malo sreće i u finalu.

Engleska čeka na titulu od 1966. godine. Imao je Kejn šta da kaže i o tom podatku.

- Trudim se da ne mislim o tome. Znam koliko bi to značilo svima u zemlji da pobedimo u finalu. Imamo to negde u glavi, ali koristimo ga kao motivaciju. Teško je ograditi se, ovde smo, nalazimo se u nekom našem balonu. Vidite navijače i video snimke kad dođete na utakmice, ali teško je reći šta se dešava sada u Engleskoj, siguran sam da je sjajno biti deo toga. Izuzetno sam uzbuđen zbog prilike da usrećimo ljude, uključujući i sebe, biće to velika bitka. Bili smo fantastični na mnogo turnira, ali sada je vreme da se iskoristi prilika - zaključio je on.

