SAUTGEJTA POSLE MEČA PITALI DA LI ĆE DATI OSTAVKU: Evo šta je selektor Engleske odgovorio!

Iako je pre početak Evropskog prvenstva izjavio da će podneti ostavku ako Engleska ne postane šampion Evrope, nakon poraza u finalu Geret Sautgejt nije želeo da otkrije da li će ispuniti dato obećanje.

Reprezentacija Španije osvojila je titulu prvaka Evrope, pošto je u velikom finalu u Berlinu savladala Englesku rezultatom 2:1.

Bio je to drugi uzastopni poraz Engleza u finalu Eura, pošto je pre tri godine na Vembliju uspešnija bila Italija.

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Garet Sautgejt rekao je da se njegova ekipa nije imala dobar posed lopte, ali da se borila do kraja i da je Španija zasluženo pobedila u finalu Evropskog prvenstva.

"Kao i uvek u ovakvim utakmicama odlučuju sitnice, ali oni su bili najbolja ekipa na ovom turniru. Zaslužili su pobedu", rekao je Sautgejt za Bi-Bi-Si (BBC).

Španija je povela u 47. minutu golom koji je postigao Niko Vilijams, a izjednačio je Kol Palmer u 73. minutu. Pobedu Španiji doneo je Mikel Ojarzabal u 86. minutu.

"Takmičili smo se do kraja, ali danas nismo imali dovoljno dobar posed lopte. Posebno kada smo se dobro branili, oni su dobro pritiskali, pokušali smo da se izborimo sa tim pritiskom ali nismo uspeli. To znači da su oni više kontrolisali utakmicu, a to može malo da vas iscrpi. Ipak, kad smo izjednačili bila je otvorena utakmica", rekao je Sautgejt.

"Dan manje za pripremu nam nije išao u prilog, ali bili smo u igri 80 minuta. Biće potrebno neko vreme da se sastavimo posle ovoga", dodao je on.

Govoreći o kapitenu Hariju Kejnu, selektor je rekao da je imao težak period i da nije bio na nivou na kome su se svi nadali.

"Mislili smo da će svežina Olija Votkinsa omogućiti da pritiskamo bolje protivnika i da možemo da zapretimo. Mislim da su rezervisti uradili ono što smo želeli", naveo je.

"Engleska je u dobroj poziciji po pitanju iskustva ekipe. Veći deo tima će biti tu za Svetsko prvenstvo i naredno Evropsko prvenstvo. Imamo čemu da se radujemo, ali to sada nije nikakva uteha", dodao je Sautgejt.

Naravno, novinare je zanimalo da li će ispuniti obećanje i podneti ostavku nakon neuspeha u finalu.

"Mislim da sada nije pravo vreme za takvu odluku. Moraću da razgovaram sa ljudima. To nije sada", naveo je Sautgejt.

Kurir sport/J.M.

