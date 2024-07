ZVEZDIN FUDBALER HELIKOPTEROM SLETEO NA TRENING NA MARAKANU! Isplivala dugo čuvana TAJNA crveno-belih: Mi počinjemo, njega nema...

Nikola Stanković sada je fudbaler Čukaričkog, a bio je jedan od bisera Crvene zvezde. Mnogi su momka rođenog 2003. godine u Vrnjačkoj Banji videli kao novog Dejana Stankovića u veznom redu tima sa Marakane, ali je došlo do promene plana.

Upavo ga je Dejan Stanković prebacio na beka, gde se on pronašao i iskočio u prvi plan, ali na kraju nije dobio šansu kakvu je možda zaslužio u Crvenoj zvezdi. Išao je po pozajmicama, a sada se skrasio u Čukaričkom gde pruža odlične partije.

U razgovoru za Kurir, Nikola Stanković se dotakao brojnih tema zanimljivih tema, a otkrio je i jednu dugo čuvanu tajnu i nepoznatu anegdotu sa treninga Zvezde.

foto: www.fkcukaricki.com

Za početak, reci nam, da li ste se spremili za narednu sezonu u Superligi Srbije?

- Radili smo naporno i uhvatili smo zahteve šefa koji nam je jasno stavio do znanja šta od nas očekuje sledeće sezone. Mislim da smo se dobro pripremili, neću ništa da pričam, neka to prvo kolo pokaže pravu sliku.

Često si išao na pozajmice, a Čukarički je prvi klub posle Zvezde sa kojim si pod ugovorom. Šta da očekujemo od tebe, a šta od čitavog tima naredne sezone?

- Tako je, do sada sam bio na pozajmicama, u Napretku i Grafičaru, Čukarički je prvi klub posle Crvene zvezde sa kojim sam pod ugovorom i čiji sam igrač. Očekujem, kao i svi, da naredne sezone izborimo Evropu koja nam je promakla prošle takmičarske godine. Krivo nam je što nismo na evropskoj sceni ove godine, ali ove ćemo pokušati sve da ispravimo. Radimo kako treba i siguran sam da će sve biti u najboljem redu.

Igrao si u veznom redu, a sada si na poziciji beka. Gde se bolje snalaziš?

- Sada sam definisan kao bek i kada me pitaju ja kažem da sam bek. Ne vidim sebe kao veznog igrača. Takođe, i ja se prijatnije osećam na poziciji beka nego na sredini terena.

foto: www.fkcukaricki.com

Koliko je teško konstantno ići na pozajmice?

- Bilo je teško. Ja sam sa 16, 17 godina prvi put otišao u Grafičar, pa su me vraćali na pripreme i opet slali na pozajmicu. Te sezone kada je Deki Stanković bio na klupi primetio je to nešto u meni i prebacio me je na poziciju beka. Ja nisam očekivao veliku minutažu jer je konkurencija bila paklena i uvek smo imali ambicije za titulu i Ligu šampiona. Nisam imao puno minuta, ali je ponovo ubacivao nas mlađe u igru kada god je bio u mogućnosti. Ja sam te sezone našao svoju novu poziciju gde se osećam iskreno lepo.

Kada si se pojavio mnogi su te videli kao novog Dejana Stankovića, a zatim i kao dugoročno rešenje na poziciji desnog beka. Da li ti je bilo teško da se nosiš sa pritiskom i sa naslovima u medijima?

- Nije bilo toliko teško, pritisak uvek postoji kada igrate u Zvezdi, ali to je jedno, a ovo je drugo. Davao sam svoj maksimum, svaki savet Dekija Stankovića mi je prijao i to mi je pomoglo da se nosim sa pritiskom.

foto: Starsport

Kakav si odnos imao sa Dejanom Stankovićem?

- Te godine kada sam počeo da igram osetio sam se kao da imam veliku zaštitu iza sebe. Uvek je stajao iza nas mlađih igrača, govorio je da možemo i da pogrešimo, da on zna kako radimo i koliki kvalitet imamo. Da smo odani tom poslu koji radimo i da će uvek stati iza nas.

Anegdota je sigurno bilo mnogo, podeli neku zanimljivu sa nama i našim čitaocima.

- Na polusezoni smo zaostajali za Partizanom pet ili sedam bodova i Velja Nikolić je rekao da ćemo da osvojimo duplu krunu. Deki Stanković mu je odgovorio, ako osvojimo duplu krunu ja plaćam helikopter i ti dolaziš helikopterom na trening. Osvojili smo duplu krunu na kraju, prvi trening naredne sezone, Velja Nikolić je sleteo helikopterom na teren! Bio je u Batajnici, obukao se u opremu, odvezli su ga do tamo. Mi krećemo trening, nema Velje, odjednom sleće helikopterom na pomoćni teren. Stvarno je bilo spektakularno i za pamćenje.

foto: Starsport

Da se osvrnemo na reprezentaciju. Igrao si za sve mlađe selekcije, ali je nekako čitava juniorska karijera obeležena porazom od Engleske rezultatom 9:1. Šta se tada desilo?

- Ne znam šta bih vam rekao... Mi smo pogubili konce i kontrolu u toj utakmici. Poveli smo 1:0, Lučke je dao gol, i... Malo smo ih iznervirali reakcijom i proslavom tog gola, naljutili su se i dodali su gas. Izgubili smo kontrolu, na poluvremenu smo se dogovorili da izađemo visoko na njih, ali to je bilo nemoguće u tom trenutku. Pojedinci iz te ekipe igraju Premijer ligu, znali su da iskoriste svaku našu grešku i surovo nas kazne... Ostaje ta utakmica iza nas...

Da li bi uz Dekija Stankovića izdvojio još nekog trenera sa kojim si sarađivao kao posebnog?

- Izdvojio bih Marka Neđića! Od kada sam došao u Zvezdu, prve korake sam od njega naučio! Davao mi je očinske savete, na njega gledam kao da sam mu dete. I dan danas se čujemo i jako smo dobri. Od ostalih trenera Neđu bih izdvojio i Boška Đurovskog.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kada bi pravio tim za mali fudbal od igrača sa kojima si igrao tokom karijere, u formaciji četiri plus golman, koga bi sve pozvao?

- Na gol bih stavio Borjana, a u ekipu Dragovića, Sale Katai, Mića Ivanić i Leković Stefan!

