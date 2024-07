NESTVARAN PODVIG! Španski veteran ISPISAO ISTORIJU: Osvojio dva Evropska prvenstva u razmaku od 12 GODINA!

Španski veteran Hesus Navas (38) ispisao je istoriju na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Španija je postala šampion Evrope, pošto je u finalu savladala Nemačku rezultatom 2:1, a Navas je postao 14. igrač u istoriji koji je dva puta osvajao Euro.

Međutim, on je to učinio sa najvećim vremenskim razmakom između dve titule. Prvi put popeo se na krov Evrope 2012. godine, a onda je to ponovo učinio 12 godina kasnije.

Zanimljivo, od 14 igrača koji su dva puta osvajali EP čak 13 su Španci, što je razumljivo s obzirom na činjenicu da je Španija bila šampion Evrope 2008. i 2012. godine.

Pored Navasa, Ćabi Alonsa, Kasiljasa, Fabregasa, Inijeste, Ramosa, Ćavija, Toresa, Arbeloe, Kazorle, Silve, Albiola i Rejne, tu je i legendarni Rajner Bonhof, koji je sa Zapadnom Nemačkom bio šampion 1972. i 1980. godine.

Kurir sport/J.M.

