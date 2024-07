OPŠTA TUČA U SPLITU TOKOM FINALA EURA! Ozbiljan SUKOB navijača u Hrvatskoj: Letele STOLICE, FLAŠE, KAMENICE... (VIDEO)

14.07.2024 EURO 2024 Spain🇪🇸 vs England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Spanish fans cornering English fans in a fanzone in Croatia, Split, more photos, videos here: https://t.co/UsGzqGIbqP pic.twitter.com/FXFLmTkusF