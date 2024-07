"NE IZMIŠLJAM JA NIŠTA ŠTO VEĆ NE POSTOJI" Selektor Španije SUROVO ISKREN posle osvajanja Eura: Pokušavam samo OVO!

Fudbaleri Španije postali su šampioni Evrope pošto su u borbi za trofej savladali Englesku rezultatom 2:1.

Selektor "crvene furije" Luis de la Fuente nije krio oduševljenje posle osvajanja Eura.

- Ne mogu biti srećniji, mi smo pravi tim, šampioni Evrope. Ponosan sam na igrače. Hvala celoj Španiji na podršci. Nije važno da li su mi neki verovali ili nisu. Bilo je važno jedino to što sam osećao da mi igrači veruju. Veruju mi već godinu i po dana. Svaki korak u stranu bio je rast. Ono što me zaokupilo je to što su mi istinski verovali, bez ikakve sumnje u moje odluke. Sve je to sada sreća i ponos - počeo je priču De La Fuente, pa u dahu nastavio:

foto: Tom Weller / AFP / Profimedia

- Samo smo se dogovorili da u finalu pojačamo to što smo do tada radili. Bilo je to pitanje samopouzdanja, da znaju kako da tumače meč. Ova selekcija Španije je najbolja na svetu, to sam ranije rekao i stojim iza toga. Pokušao sam da nametnem ideju za koju sam znao da će igrači moći da razviju. Ne samo kroz posed, već i kontrolu igre sa bržim prelazima. Ne izmišljam ja ništa što već ne postoji, samo pokušavam da izvučem maksimum iz fudbalera.

BONUS VIDEO:

02:45 Piksi: Ne držim se kao pijan plota