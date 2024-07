TRENER PARTIZANA BRUTALNO OPLEO: Ovo na svetu ne postoji šta se radi u srpskom fudbalu! Ko je doneo tu NENORMALNU ODLUKU? KO?

Aleksandar Stanojević revoltiran je odlukom o obavezi da dva bonus igrača budu starteri u Super ligi...

Treneru Partizan nije problem odluka kao takva, nego način na koji je ona doneta, kao i činjenica da se to radi 7 dana pred početak sezone...

- Jeste, znate šta, ako pričamo o bonusima, a ja ne znam kako, ja sam se promenio zbog hiljade tih stvari, malo slabije pratim medije i portale i komentare, ne znam kako su ispratili u kom kontekstu, ali za mene je to nenormalna stvar koja se desila, mogao bih vas da pitam. Ne pričamo o bonusima, o tome da li smo za bonuse ili ne, igrač od 23 godine da bude bonus? To na svetu ne postoji. Nije normalno, koja je perspektiva, razumem da ima 18 godina. Ja nemam problem sa bonusima, neke igrače od 16 i po sam stavljao da igraju, suština je to ako hoćeš dobro srpskom fudbalu. Stopiraj da nemaš strance, pa igraj sa Srbima, ako pričamo o reprezentaciji, imate uspeha samo u kadetskoj selekciji gde nema bonusa, gde nemate glomaznu ligu - počeo je priču Stanojević.

foto: Starsport

Objasio je trener crveno-belih na "šta cilja":

- Imate situaciju gde godinama imate bonuse, nemamo uspehe mlade reprezentacije, znate svi za rezultate koje su pravili. To je nešto što... O bonusima mora da se priča sa stručne strane, prave se spinovi da su svi klubovi bili za bonuse, koliko znam kada se desila ova odluka, nisu bili svi klubovi, predsednik Zajednice je poslao poruku da treba da se glasa, ja nisam video da je bilo glasanje, moraš sa potpunom pravnom i krivičnom odgovornošću da doneseš odluku. Ko je doneo odluku? Ko je doneo nenormalnu odluku? Da li je imao podršku od nekoga, za takvu odluku moraš da imaš podršku, ne možeš da doneseš protipravnu i nezakonitu odluku.

Usledilo je žestok nastavak:

- Pričao si o bonusima... Pričali smo mi o skraćivanju lige, pa jesmo li je skratili? Ja sam pravio ovde tim u skladu sa propisima prelazni rok, ne bi pustili Miličića, možda ne bi pustili neke igrače, ušli smo u ludilo, ko je doneo odluku? Ko je dobio podršku, ko odgovara za to? Zašto mi kao Partizan, ne postoje samo Zvezda i Partizan, ko sprečava drugi klub da koristi bonuse? Ne zalažemo se da ne može bonus ispod 23 godine, stavi 10 bonusa ako hoćeš, dovedi trenera koji će raditi sa strategijom kluba, pa budi razvojna ekipa.

foto: Starsport

Partizan se zalaže za mlade igrače, ali...

- Mi nismo protiv bonusa, ali na vreme, po zakonu i propisima, nije se radilo po zakonu, po propisima, niko ne odgovara, prolazi ovako, ko je IO, ko je predsednik Saveza, ko je podrška. Neka izađe i kaže, to je protivpravno, šta je suština moje priče, šta ja da očekujem kao trener jednog kluba, kada se donese protivpravna i protivzakonita odluka u interesu kluba, šta da očekujem? Kada budemo pričali o intenzitetu faula u 16 metara, kao što je bio u derbiju koji je okrenuo sezonu, zbog čega neki trener izgubi posao, promeni mu se život. Šta da očekujem kad bude pitanje da li je intenzitet dovoljan, da li je bio ili nije, kad on tebi u startu ne poštuje propise i zakonske norme. Kad bude procena onda smo mi u problemu, ja se borim da svaki klub ima osnovnu stvar za funkcionisanje, da imamo jednakost, da bude po zakonu i propisima, da budemo svi isti, da li će neko imati veću podršku ili veći budžet ili će imati neke druge stvari, ne ulazim u to, dajte nam osnovne stvari da možemo da funkcionišemo.

Poruka na kraju, jasna:

- Da li mislite da je to normalno da se to desilo da doneseš takvu odluku koja je protiv pravna, pitam vas kao ljudi, da li se nekad desila ovakva odluka koja je protivzakonita i protiv pravna. Nije samo to poenta pirče, ne znaš šta će se sutra desiti u drugim okolnostima, mi smo tu zabrinuti u drugim okolnostima. Znam gde sam došao, ali sam dobio uverenje da će osnovne stvari biti poštovane striktno i zato sam došao. Nismo ni krenuli sezonu, ja ne znam ko je doneo odluku, ko je deo IO koji je doneo, da javno kaže ja sam doneo protivpravnu odluku. Da izađe i kaže, ja sam doneo. Niko nije hteo da potpiše što je bilo na zajednici svih klubova kada je trebalo da se glasa, ne znam da li je neko potpisao, ko je to u IO i ko je doneo odluku, možeš da ubiješ čoveka i ne odgovaraš. Ja tako gledam, ovo je život i sve, za mene su to nenormalne stvari, znam kako i šta, ali nisam očekivao da se ovo desi. Ili je to vama toliko normalno da se preko toga pređe, navikli smo i normalno je. Ne znam, možda ja grešim, možda ja drugačije gledam.

Kurir sport

Bonus video:

05:17 NOLE MORA DA PROMENI JEDNU STVAR PRED OLIMPIJSKE IGRE Teniski analitičar: Protiv onakvog Alkaraza NIJE IMAO NIKAKVE ŠANSE