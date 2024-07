STANOJEVIĆ ZAGRMEO PRED START SEZONE: Čija je odluka da Srđan Jovanović NE SME DA SUDI derbi?! Ko to odlučuje?!

Trener Partizana, Aleksandar Stanojević, obratio se javnosti nakon završenih priprema pred početak nove sezone.

Crno-beli će u prvom kolu, u petak biti gost Napretku, ali će tu utakmicu igrati na stadionu u Humskoj, zbog radova na stadionu u Kruševcu.

Stanojević je ovog leta treći put preuzeo Partizan, a klub je odigrao nekoliko jakih pripremnih mečeva.

A pred početak sezone, strateg "parnog valjka" obavio je razgovor sa predstavnicima srpskih medija.

Jedna od tema bila je situacija sa sudijama u Super ligi Srbije.

Istakao je Stanojević da Srđan Jovanović najbolji srpski arbitar nije delio pravdu na prethodnim večitim derbijima, a ispratio je i situaciju sa Pavlom Ilićem koji je nakon problematičnog vođenja najveće srpske utakmice, sudio i na sledećem okršaju Partizana i Crvene zvezde.

- Dobije nagradu da sudi sledeći derbi, a najbolji zvanično sudija dobije zabranu da sudi sledeći derbi. Ko to odlučuje? Čija je to odluka i podrška? Ko odlučuje da najbolji naš UEFA sudija, Srđan Jovanović, ne sme da sudi Partizan - Crvena zvezda? Naš najbolji sudija ne može da sudi, a sudija koji je direktno uticao dobija da sudi sledeća dva. Ako je najbolji treba da sudi makar jedan derbi, ne mora svaki. Ja se lično borim za to, da se ove stvari reše i budu normalne. Da budemo jednaki u svim odnosima, svi klubovi, jednak tretman - poručio je Stanojević.

