FUDBAL KAKAV ZNAMO ODLAZI U PROŠLOST?! Pauza na poluvremenu ZBOG PEVAČICE PRODUŽENA NA 25 MINUTA! Šta nas čeka u budućnosti?

Selektor se pobunio pre utakmice, ali uzalud... Pauza između prvog i drugog poluvremena trajala je blizu 25 minuta.

I to ne bilo koje utakmice. Argentina je pobedila Kolumbiju u finalu Kopa Amerika rezultatom 1:0 nakon produžetaka, a ovaj meč mogao bi da postane izuzetno važan u daljoj, a možda i bližoj budućnosti.

Kako bi sve bilo spremno za nastup Šakire posle prvih 45 minuta igre, pauza je trajala 25 minuta.

Tek kada su omogućeni uslovi za nastavak utakmice fudbaleri su se vratili na teren.

Po uzoru na američki fudbal i Super bol utakmice gde se godinama unazad poštuje tradicija i na poluvremenu nastupaju najpopularniji izvođači ovog vremena, finale Kopa Amerika bilo je ulepšano muzičkim programom.

Međutim, nisu svi oduševljeni.

Selektor Kolumbije, Nestor Lorenso, negodovao je zbog duže pauze na konferenciji za medije pre utakmice.

- Nadam se da ćete uživati, Šakira je sjajna. Ako je promena ista za oba tima, onda ne znam da li je to dobro ili loše jer nijedna strana nije favorizovana. Ne mogu to da razumem. Kada smo izašli posle 16 minuta, bili smo kažnjeni, a sada možemo da izađemo posle 20 minuta. Igrači mogu da se ohlade, ali tako je obema ekipama. Tek sad sam to saznao, ali tako je kako je - rekao je selektor Kolumbije.

Sada se postavlja pitanje da li je finale Kopa Amerike bilo samo proba i da li će u budućnosti da se praktikuju nastupi usred utakmice, a ako dođe do toga, da li će se to svideti navijačima...

