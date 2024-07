DINAMO MORA DA UNIŠTI OVE KRETENE IZ SRBIJE: Neverovatan prostakluk i bezobrazluk novinara iz Ukrajine prema Partizanu!

Fudbaleri Partizana narednog utorka (23. jul, 21.00) igraju prvu utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Dinama iz Kijeva.

Meč će biti odigran u poljskom gradu Lublinu, jer Dinamo iz Kijeva zbog rata Ukrajine i Rusije ne može da bude domaćin u svojoj zemlji. Revanš je sedam dana kasnije (31. jul, 21.00) na stadionu u Humskoj, ali crno-beli zbog kazne UEFA neće moći da imaju podršku svojih navijača. Poslednjih dana ukrajinski mediji posvećuju veliku pažnju utakmici srpskog i njihovog predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pa je o tom meču govorio i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Trišović koji je dugi niz godina igra u Ukrajini.

Izvesni ukrajinski novinar Viktor Vacko, koji ima vrlo gledan Jutjub kanal, otvoreno i neprijateljski govorio je protiv FK Partizan. On je uzeo na zub crno-bele samo zato što su učestvovali na turniru "Bratski kup" u Moskvi i igrali protiv ruskih klubova Dinama, CSKA i Lokomotive.

Posebno su Ukrajincu zasmetali transparenti koje su razvili navijači CSKA i Partizana tokom utakmice ova dva kluba. Svezane srpske i ruske zastave, kao i obeležja dva kluba, velike šetalice koje su išle preko tribine. Rekao je Viktor Vacko da meč između Dinama i Partizana, za igrače ukrajinskog kluba treba da predstavlja više od fudbala.

- Vidite, ovi se**** ne mare za moral, ne mare za zakon, ne mare za zabranu "svinjskih" klubova – viču „braćo zauvek“. A u isto vreme, oni koje zovu svojom jeb... braćom ubijaju ukrajinsku decu, ubijaju našu decu, uništavaju naše bolnice - rekao je Viktor Vacko u svom programu na Jutjubu i nastavio:

- Verujte mi, nije me briga kakav će fudbal Dinamo pokazati. Fudbaleri Dinama iz Kijeva su dužni da jednostavno unište ove kretene na terenu! Ovde se više ne radi o fudbalu, ne to je više od fudbala. Zaista bih voleo da igrači Dinama to vrlo jasno shvate.

Veliki broj ukrajinskih medija preneo je reči Viktora Vacka i sve ono što je napisao o predstojećem duelu kijevskog Dinama i Partizana, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prostačke reči novinara iz Ukrajine o Partizanu i njegovom gostovanju u Rusiji, možete da čujete na snimku u 33.15. minuta.

