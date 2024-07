OGLASIO SE CRNOGORAC ZA KOGA ZVEZDA NUDI 3.000.000 EVRA: Evo šta je rekao o pozivu iz Beograda!

Viktor Đukanović, mladi reprezentativac Crne Gore i napadač Hamarbija, već nekoliko meseci je na radaru FK Crvena zvezda.

Pre nekoliko nedelja, mediji iz Švedske plasirali su vest da Crvena zvezda nudi 3.000.000 evra za Viktora Đukanovića (20). Radi se o levom krilu, visokom 184 centimetra, koji ima ugovor sa Hamarbijem do leta 2027. godine. Šveđani su tražili milion evra više i pregovori su stali.

Mladić rođen u Nikšiću, koji je pre odlaska u Švedsku u januaru 2023. igrao za Budućnosti iz Podgorice, govorio je o interesovanju Crvene zvezde.

- Srećan sam što se interesuju za mene. Crvena zvezda je veliki klub, ali još nekolicina ih je pokazala interesovanje. Želim da sačekam još malo pre nego što odlučim - rekao je Viktor Đukanović za medije iz Švedske i na pitanje da li je u žurbi stavio:

- Ne baš. Čekaću i videću kako se situacija razvija. Nekoliko klubova je u igri. Nemam mnogo šta da dodam.

Viktor Đukanović odlično je upoznat sa istorijom i tradicijom Crvene zvezde.

- Svako zna da je Crvena zvezda jedan od najvećih klubova na Balkanu sa ogromnom istorijom. Nema tu mnogo šta da se priča. Crvena zvezda je Crvena zvezda! Naravno da je velika stvar za mene kada me traži takav klub. Ako vas želi Crvena zvezda to znači da ste radili dobro u karijeri. To nije mali klub. Redovno igra u Ligi šampiona i osvaja trofeje. Nije mala stvar igrati skoro svake sezone grupnu fazu Lige šampiona. Na meni je radim još napornije i ostanem fokusiran na dešavanja ovde, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Jednoga dana bih mogao da obučem dres Crvene zvezde - rekao je Đukanović.

Podsećanja radi, švedski mediji pišu da je uprava Hamarbija tokom leta odbila ponude Briža i Sasuola za Đukanovića, koje su bile unosnije od Zvezdine. Navodno, Belgijanci su nudili pet, a Italijani šest miliona evra.

