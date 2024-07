GVARDIOLA NA NAJTEŽOJ KLUPI NA SVETU: Katalonac će posle Sitija imati najveći mogući IZAZOV? Ovo je put do njegovog potpisa

Trener Mančester siti Pep Gvardiola mogao bi da bude novi selektor Engleske.

Ova vest se kao munja proširila Ostrvom i Evropom, a sve je objasnio engleski novinar Migel Dilejni.

Naime, on je odmah stavio do znanja da Pep Gvardiola ima ugovor sa Mančester sitijem do kraja sezone 2024/25, ali da bi FA mogao da sačeka takvog trenera ako treba još godinu dana.

U tom slučaju, Englezi bi dobili privremenog selektora sa kojim bi se takmičili u Ligi nacija, ali i na startu kvalifikacija za Mundijal 2026. To bi navodno mogao da bude selektor U21 reprezentacije Li Karsli.

Dilejni podseća i na ključnu stvar da kvalifikacije za SP počinju tek u martu, te da bi Pep na kraju sezone, u junu, mogao da preuzme Engleze i da ima godinu dana da ih pripremi za Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Takođe je poznato da je Pep i ranije bio zainteresovan za selektorski posao i bio velika želja Brazila.

Takođe Gvardiola sebe smatra ponosnim Kataloncem, i zbog toga on nikada nije posebno preferirao posao na klupi reprezentacije Španije.

U Engleskoj živi već punih sedam godina, ne krije da mu je život tamo ugodan i da je srećan. Osim toga, Englezi imaju moćan tim, po mnogim parametrima i navredniji na svetu, ali imaju problem to i da pokažu na terenu.

Pep Gvardiola bi dobio najteži mogući zadatak, a očekivanja bi tek sa njim postala još veća - da Engleska nakon 60 godina čekanja osvoji veliki turnir posle dva poraza u finalima evropskih šampionata.

Takođe u celoj priči bitna je informacija da Gvardiola ne želi da produži ugovor sa Sitijem.

Kurir sport