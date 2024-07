GORAN GRKINIĆ PRED POČETAK NOVE SEZONE: "Očekivanja su ista, Čukarički svake godine ima ozbiljne ambicije"

Čukarički će novu sezonu Super lige Srbije početi utakmicom na stadionu na Banovom brdu, protiv Radničkog iz Niša (subota, 20 časova). Očekivanja pred novu sezonu izneo je tehnički direktor Goran Grkinić, koji je pričao o brojnim temama.

- Očekivanja su ista, Čukarički svake godine ima ozbiljne ambicije. Prošle godine smo imali neuspeh i nadam se da to neće biti slučaj sada. Napravili smo dobar tim, dosta igrača je ostalo i stručni štab. Cilj je da afirmišemo mnogo novih mladih fudbalera i izborimo plasman u Evropu. Liga je dosta ujednačena i ima onih koji odskaču kvalitetom i budžetom. Imamo naš cilj i očekujemo da godina bude uspešnija nego prošla - kazao je Grkinić.

Osvrnuo se Grkinić potom i na pojačanje, te najavio odlaske.

- Doveli smo igrača iz Gane iz akademije koju vodi Lotar Mateus, bili su ovde i tražili su pripremne utakmice protiv Crvene zvezde i nas. Tu smo videli da ima nenormalan talenat, a stiže i još jedan momak iz Gane, iz Zvijezde 09. On će biti ovde posle prve utakmice i sličnih je karakteristika kao Bukari iz Zvezde. Ono što je sigurno, u narednim danima će biti izlaznih transfera i odlazaka iz Čukaričkog.

Osvrnuo se Grkinić i na infrastrukturne radove na stadionu na Banovom brdu u narednom periodu.

- Mi smo još prošle godine imali dogovor da se sredi teren, da dobijemo hibrid. Na Zajednici Super lige smo predloženi za hibrid i insistirali smo da dobijemo grejače i to je dobila samo Vojvodina do sada, za razliku od ostalih klubova. Bez grejača, to može da traje do godinu i po dana. Mi smo pravili planove, renoviraćemo istočnu tribinu, najpre, pa da proširimo zapad i da onda radimo hibrid sa grejačima. Želimo da odradimo to lepo, ne da posle godinu dana ne izgleda nikako. Zvezda, Partizan, TSC samo utakmice igraju na svojim stadionima i imaju trening centre, mi želimo da radimo na tome i nadamo se da ćemo u narednih godinu dana uraditi nešto na tom planu, jer to jeste velika želja ljudi koji vode klub. Direktno svojim sredstvima ćemo to raditi, mi imamo samo jednog sponzora i jedini smo privatan klub u Srbiji, koji se finansira od novca predsednika i transfera koje napravimo - zaključio je Grkinić.

Dodaćemo, fudbalski klub Čukarički je uoči početka nove sezone u Super ligi Srbije potpisao ugovor sa novim sponzorom, kompanijom Grand slot bet.

- Hvala budućem partneru koji je prepoznao Čukarički kao ozbiljan klub. Zadovoljstvo je što smo potpisali ugovor, koji je na godinu dana, ali se nadam višegodišnjoj saradnji. Bilo je dosta ponuda drugih kompanija, ali smo se odlučili za Grand slot i hvala im na poverenju. Potpisali smo ugovor na godinu dana, ali se nadamo da će još tokom sezone isti biti produćen - istakao je Grkinić.

Kurir sport