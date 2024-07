MOĆNE REČI VUKAŠINA JOVANOVIĆA: Mislim da sa ovakvom ekipom Čukarički mora da se bori za Evropu i da to mora da bude primarni cilj

Čukarički je posle odlično odrađenih priprema na Bledu, te angažovanja nekoliko pojačanja, spreman za početak nove sezone. Premijeru će belo-crni imati na stadionu na Banovom brdu, u subotu od 20 časova za rivala će imati niški Radnički.

– Konačno smo prošli najteži i najdosadniji deo za igrače, a to su pripreme. Najbitnije je da smo skoro svi zdravi i spremno dočekujemo utakmicu. Na treneru je da izabere ekipu i drago mi je da smo dobro radili i da je dobra atmosfera. Mislim da sa ovakvom ekipom Čukarički mora da se bori za Evropu i da to mora da bude primarni cilj. Sigurno da je prošlogodišnja sezona za nas bila neuspeh. Sada ćemo imati mečeve samo na jednom frontu, iskusniji smo za to igranje na evrosceni i nadamo se boljem rezultatu – kazao je na konferenciji za novinare pred početak sezone štoper Čukaričkog Vukašin Jovanović.

Istakao je iskusni štoper da je pratio pojedine mečeve Nišlija sa priprema u Bugarskoj, kao i da je upoznat sa stilom koji gaji Nikola Drinčić, koji je i sam tokom karijere igrao za Čukarički.

– Našli su nam analitičari dve-tri utakmice, deluju dobro, agresivni su, igrali su protiv CSKA i napali su ih. Igrao sam nekoliko puta protiv Drinčića, znam kakav je igrač bio i sigurno da će to biti slika njegove ekipe kako želi da igra. Jedva čekam utakmicu i tri boda su nešto što moramo da postavim kao cilj.

Ono što neće pogodovati superligašima jesu tropske vrućine u čitavoj zemlji, pa i u večernjim satima neće biti prijatno za igru po takvom vremenu.

– Sigurno da su bili malo nehumani uslovi tokom priprema, ali kakvo god da je vreme imamo tu sreću da se bavimo poslom kojim se bavimo i da smo za ti lepo plaćeni. Ni u Srbiji više nema problema oko toga, pa čak i od igranja u našoj ligi može lepo da se živi. Tako da je jasno da ima mnogo težih poslova, ali nadamo da se da će malo popustiti ove tropske temperature i da će biti lakše za treninge i utakmice.

Ispratio je Jovanović i šta su na transfer pijaci radili ostali klubovi iz domaćeg prvenstva.

– Video sam transfere i koga su dovodili, zapada za oko da se Vojvodina dobro pojačala. Ne računam Zvezdu i Partizan, koji igraju svoju ligu, TSC se isto dobro pojačao, Železničar dovodi iskusnije igrače… Ipak, više sam bio fokusiran na nas i mislim da ne bi trebalo previše da razmišljamo o drugim ekipama. Mislim da bismo prošle godine imali desetak bodova više da nismo igrali Evropu. Moramo da imamo kontinuitet i dajemo maksimum. Imamo dobru ekipu, spoj igrača koji su dugo igrali u inostranstvu i mlade igrače koji su željni da dobiju šansu i pokažu da mogu da budu deo ove ekipe.

Izneo je, na kraju, i svoj stav na temu dva bonusa, o čemu se u poslednje vreme dosta govori.

– Kao neko ko je dobio mlad šansu u Crvenoj zvezdi, drago mi je da vidim da mladi igrači imaju prostor. Mislim da bi to bilo tako i bez tog pravila jer klubovi u Srbiji žive od transfera i to jedino može da poremeti koncepciju trenerima. Ovde nema TV prava ili ne znam čega, nije ovo Premijer liga. Opet kažem, drago mi je da vidim mlade igrače, obožavam ove mlade koji su ovde u Čukaričkom i mislim da imaju enorman kvalitet. Srećan sam kad vidim da ulaze u prvi tim i dobijaju šansu.

