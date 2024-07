"NEKI MOĆNI LJUDI NE DOZVOLJAVAJU MI DA UZMEM OZBILJAN KLUB" Lalatović ZAGRMEO kao nikada do sada: Ispaštam već DVE GODINE!

Nenad Lalatović ponovo je uzburkao srpsku fudbalsku javnost. U opširnom intervjuu koji je dao za Mozzart sport, Lalatović je istakao kako već dve godine ispašta zbog pojedinih moćnih ljudi.

- Ja ispaštam već dve godine... Ne znam iz kojih razloga. Neki moćni ljudi ne dozvoljavaju mi da uzmem ozbiljan klub, da napravim rezultat i da radim. Šta sam ja njima uradio, stvarno ne znam... Znam da sam čist... Pre nekoliko meseci sam postigao dogovor s jednim velikim srpskim klubom. Trebalo je da potpišem na tri godine, za ozbiljne uslove. Neću da govorim o kom klubu je reč iz poštovanja prema sadašnjem treneru. Dakle, ja sam se proletos dogovorio sa tim klubom. Sedeli smo uveče, precizirali trogodišnji ugovor, sve smo se dogovorili. I pričali o dugoročnim ciljevima, kratkoročnim ciljevima, plati i bonusima. Međutim, u devet ujutru je zvao jedan moćnik i sve to stopirao. Rekao je da ne mogu da potpišem ugovor sa klubom jer me on ne voli. Ne znam šta sam mu ja toliko učinio. Oslovljavao sam ga sa “brate”, one mene isto. Poverovao je u neke priče o meni, da sam ga je ogovarao. Kunem se u svoje troje dece da to nije istina. Ja sam neko ko ovde radi 12 godina i radiću još 20. Moraćete Nenada Lalatovića još dugo da gledate. Jer tek imam 46 godina. Ne planiram da idem odavde. I nadam se da sam svoju kaznu odlužio. Stavio mi je taj moćnik nanogicu na dve godine. Ovde se ja tretiram kao Bin Laden srpskog fudbala. Ispada da sam ja loš momak. Ako sam nekog pohvalio, to je zato što stvarno tako mislim - počeo je priču Lalatović za Mozzart sport, pa je otkrio od kada su počeli problemi:

foto: Starsport©

- Odlaskom iz Vojvodine. Ja u tom klubu imam najviše pobeda u istoriji, osvojio sam trofej. Moraju svi da znaju da navijači Vojvodine sanjaju dan kada ću se ja vratiti u klub. Oni mi to govore svaki put kada me vide ovde u gradu. Ali im je jasno… Meni je zabranjeno da se vratim u Vojvodinu. Nadam se da će taj čovek konačno da spusti rampu i da mi dozvoli da radim u nekom klubu gde mogu da napravim rezultat. Ne mora da bude Vojvodina. Jer kad god sam radio u tim klubovima, bio sam među četiri u državi. U poslednje vreme sam radio u Mladosti GAT i Spartaku. Da, Spartaku koji zaslužuje poštovanje. Tamo sam na početku napravio sjajane rezultate, sarađivao s Nikolom Simovićem, koji će za deset godina biti jedan od najboljih sportskih radnika u Srbiji. Takve sam rezultate napravio na polusezoni da su svi klubovi počeli da me traže. Ostali smo na polusezoni bez Bjeličića, Tanasijevića i Vidakova. Bio sam u nebranom grožđu, nisam mogao da dođem do plej-ofa. Ali opet kažem, ja sam u nekoj kazni, ne dopadam se nekim ljudima koji su moćni. Trenutno mi je tako, ali je volim ovu zemlju i narod, strpeću se. Vratiću se jači nego ikad i ako mi daju klub koji zaslužujem, ponovo ću praviti rezultate.

Zatim je istakao i kako sebe smatra "trenerom uličarom", ali i jednim od najboljih stratega u Srbiji.

- To je statistika, to je činjenica. Najbolje da mi neko uzme 12 godina rada zbog godinu i po dana u Gatu i Spartaku. S Čukaričkim, Borcem, Radničkim, Vojvodinom... Sa svima sam pravio istorijske rezultate, koliko sam igrača Zvezdi napravio. Imam najviše pobeda u istoriji Voše. Krivo mi je, nisam ljubomoran, ali mi je krivo... Sad se pojave neki moderni treneri, mladi treneri. Iza sebe imaju šest meseci dobrog rada i svi ih hvale. Mene niko nikada nije tako hvalio. Ali oni su upickani, moderni, imaju fakultete. Ja sam trener uličar - dodao je Lalatović.

Kurir sport / Mozzart sport

