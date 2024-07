"VAZURA, PUN SI KAO BROD, VADI MILION I PO EVRA" Lalatović poslao poruku generalnom direktoru Partizana! Njegove reči ODZVANJAJU!

Nenad Lalatović dao je opširan intervju za Mozzart sport u kom se dotakao brojnih zanimljivih tema.

Govorio je o problemima sa kojima se suočava, a imao je i poruku za generalnog direktora Partizana, Miloša Vazuru.

- Partizan mora još da se pojača. I dalje im nedostaje stub odbrane kao prošle godine. Mora to Stanoje da dovede. Da sam na Stanojevom mestu, doveo bih Đakovca. On je moj ljubimac.. Veoma ga cenim. Evo moje poruke za Vazuru: Dovedi Stanojeviću Đakovca! Dakle, ovako, da me bolje čuje - Vazura, Vazurko, Vazurkice, pun si kao brod, vadi milion i po evra i dovedi Stanoju Đakovca. Prodali su Baždara za 3,5 miliona evra, neka čoveku dovedu top igrača. I ostaće im još dva. Stanojević ima snagu, najveće je ime u Partizanu. Neka naredi da mu dovedu Đakovca - rekao je Nenad Lalatović.

