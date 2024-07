LALATOVIĆ OTVORIO DUŠU - PROGOVORIO O BIVŠIM LJUBAVIMA: Ne volim silikonke! Nikada nisam jurio starlete! Ljubav - TO MENI TREBA!

Fudbalski stručnjak Nenad Lalatović otvorio je dušu u intervjuu za "MozzartSport" i progovorio o stvarima koje nemaju veze sa fudbalom.

Popularni Lalat pričao je o svom ljubavnom žitovu, i o tome kako je posle razvoda od Ive sa kojom ima troje dece, voleo još dve devojke.

"Da, posle moje bivše supruge Ive bila je to žena koju sam do tada najviše voleo. Zove se Marija. Mnogo smo se voleli i bilo nam je lepo. Pozdravljam je ovom prilikom. Večno ću žaliti što nisam postao niški zet. Da sam ostao tamo sigurno bih je oženio. Bila je zaokupljena poslom, nije pošla sa mnom. To je život. Ali je još jednom je pozdravljam. Marija je sjajna devojka. Nadam se da joj je otac dobro. Stvarno sam mislio da ću sa njom zasnovati porodicu, imati još dece. Nego, nešto sam naučio kroz sve ove godine, nešto mislim da sam mnogo zreliji", rekao je Lalatović, pa nastavio:

“Ljubav je mnogo važna, najvažnija. Bio bih mnogo srećniji da imam nekog pored sebe. A bio bih bolji trener, sto posto. Ne kao Murinjo, ali bolji trener svakako. Eto, sad smo pomenuli Mariju. Sjajna žena, sjajan drugar, sjajna ćerka. Radila je privatni biznis sa porodicom. Posle nje je bila Dragana iz Batajnice. Uh, I nju sam baš voleo. Zaslužuje da je pomenem. Imala je posao, radila I kao bebisiterka… Nije u tom trenutku bila spremna da se ostvari kao majka… Divna je. Isto kao Marija. Lepe, bre.

Moje devojke su uvek bile lepe, prirodne pametne, kao Iva, bivša supruga, Marija I Dragana. Ja ti, brate, ne volim silikonke. Nikada nisam jurio te starlete, glumice I pevačice. Jurile su one mene. Ali to nije bitno. Morao sam samo da pomenem Mariju I Draganu. Ljubav, brate, to meni treba. Čovek, da me sačeka kući… Da se smejamo, gledamo filmove, nadam se da će treća biti sreća. Ja sam razveden. Budim se i ležem sam. To nije dobro", zaključio je Lalatović.

