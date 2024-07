PRETILI SU MI SMRĆU, ZVALI SU U 3 UJUTRU... Čuveni Hrvat prošao kroz PAKAO zbog jedne odluke: Mnogi su mi zamerili!

Ivan Rakitić je posle veoma uspešne karijere širom Evrope, ali i Saudijske Arabije stigao u Hajduk iz Splita i po prvi put će igrati u nekom klubu iz Hrvatske.

Rakitić je mogao da bira za koju će reprezentaciju igrati, pored Hrvata tražili su ga i Švajcarci i Nemci, ali je on odlučio da nastupa za "kockaste". Zbog te odluke doživeo je brojne neprijatnosti što je jednom prilikom i otkrio.

- Meni je bilo lako doneti odluku, ali u Švajcarskoj su nam mnogi zamerili. Bilo je svega, fotografija s mojom precrtanom glavom, zvali su nas noću u tri ujutru, bilo je i pretnji smrću. Tadašnji selektor Švajcarske Jakob Kun me je nagovarao da nastavim da igram za njih, tražili su me i Nemci, ali ja sam znao, igralo mi se jedino za Hrvatsku. Kada sam igrao prvu utakmicu za Šalke, protiv Štutgarta, jedan navijač mi je dobacio hrvatsku zastavu, ja sam na terenu bio ogrnut njom - otkrio je svojovremeno Rakitić u emisiji "Istinom do gola".

