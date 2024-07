TRENER VOJVODINE PRED AJAKS: Verujem u čuda, ali moramo da odigramo perfektnu utakmicu

Trener fudbalera Vojvodine Božidar Bandović izjavio je, uoči gostovanja holandskom Ajaksu u četvrtak, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, da veruje u čuda, ali da njegova ekipa mora da odigra perfektnu utakmicu.

"Ja bih se vratio sedam meseci unazad, intezitetom, radom i verom u ove momke, došli smo do tog trenutka da igramo Evropu i to protiv jedne velike ekipe kakav je Ajaks. U pitanju je kvalitetna ekipa, kako timski, tako i pojedinačno. Za mnoge je čudo ili nemoguće, ali na terenu igraju 11 na 11 i moramo da odigramo perfektnu utakmicu", rekao je on.

Banović je novinarima, kako je preneo klupski sajt, rekao da Vojvodina mora da bude fokusirana od prve do poslednje sekunde, kao i da brzina i intenzitet moraju da budu na visokom nivou.

Dodao je da su unapredili sve segmente igre, da je atmosfera u ekipi odlična i da im to "daje pravo da se nadaju i veruju".

"A ja u čuda verujem. Ovo će biti teška utakmica, jer Ajaks taktički i fizički zna šta treba da radi na terenu. Ovo je samo jedno više iskustvo i izazov i da vidimo gde treba da unapredimo ekipu. Verujem da smo posle ovog prelaznog roka još bolji", rekao je trener Vojvodine.

On je najavio određene promene u odnosu na meč protiv Tekstilca u prvom kolu srpske Super lige, najpre zbog toga što u UEFA takmičenjima nema pravila o bonus igračima.

"Ideja je bila da imamo po dvojicu igrača na svakoj poziciji. Sigurno da će biti promena, jer igramo na svaka tri, četiri dana. Momci koji su sa nama od januara spremni su da igraju u visokom ritmu na svaka tri, četiri dana. Najvažnija je ova utakmica, ali kao trener razmišljamo i o sledećoj", rekao je Bandović.

Utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, Vojvodina u Amsterdamu igra u četvrtak, 25. jula u 20.30, a revanš se igra sedam dana kasnije u Novom Sadu.

Ukoliko prođe dalje, Vojvodina će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz duela grčkog Panatenaikosa i bugarskog Boteva iz Plovdiva, a ukoliko izgubi, takmičenje će nastaviti u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, gde će im potencijalni protivnik biti bolji iz duela slovenačkog Maribora i rumunske Univerzitatee iz Krajove.

