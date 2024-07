TORLAK SE VRAĆA NA VELIKA VRATA: Novi stadion i novi teren, uz snažnu poruku za buduće generacije, zablistao punim sjajem VIDEO

Fudbalski klub Torlak osnovan je 1962. godine i nalazi se na opštini Voždovac, tačnije u prigradskom naselju Kumodraž, na 332 metara nadmorske visine u oazi predivne Torlačke šume.

Svoju sportsku priču započeo je davne 1962. godine, i to takmičivši se u svim rangovima takmičenja, od najnižeg pa sve do Srpskoligaša, što je i najveći uspeh u dosadašnjem postojanju, koji je ostvarila prethodna Uprava na čelu sa Dejanom Babićem, u sezoni 2023-2024. Nažalost, prošle godine neke stvari se nisu poklopile, pa se klub spustio jedan rang niže u Beogradsku zonu. To je bio razlog da se sazove Skupština kluba, koja je izglasala novo rukovodstvo koje je ispred sebe postavilo ozbiljne zadatke i visoke ciljeve.

foto: FK Torlak

Novo rukovodstvo je pod vođstvom Zorana Pavlovića kao predsednika kluba, koji je izabrao svoje saradnike, i to Marka Petkovića kao podpredsednika, sekretara Nikolu Matića, i članove Uprave Predraga Korugića, Ivana Babića, Sašu Todorovića, Dragana Petrovića, Nenada Milićevića, Zorana Živojinovića, Voju Stanisavljevića i Aleksandra Kobiljskog.

foto: FK Torlak

Zatečeno stanje kluba nije obećavalo ovako brz povratak igrača na matičnu poziciju, treniranje i odigravanje utakmica. Nakon dve godine, FK Torlak će ponovo igrati pred svojom publikom na novom stadionu i novom terenu. Igrački kadar je potpuno nov i pod vođstvom trenera Dinčića, koji ima dovoljno znanja i iskustva da FK Torlak vrati na stare staze, odnosno da bude stabilan Srpskoligaš. Trener Dinčić radio je u omladinskoj školi FK Čukarički i bio pomoćnik trenera Matića u FK Novi Pazar.

foto: FK Torlak

Mnogo toga je urađeno u ovom kratkom roku: kompletno je završen novi teren po najsavremenijim standardima, izvršena je adaptacija i rekonstrukcija fudbalskih prostorija, sređena su dva mini pitch terena za mlađe selekcije, u koje će se u budućnosti polagati mnogo pažnje i ulaganja, a u cilju stvaranja jake baze i omladinske škole FK Torlak. Takođe, u planu je izgradnja tribina, internata za smeštaj fudbalera, teretane, medi-bloka za oporavak igrača, kao i balon hale koja će se koristiti u zimskim uslovima.

foto: FK Torlak

Ne možemo a da ne pomenemo i doprinos Srpske Pravoslavne Crkve, koja je izašla u susret zahtevima kluba i ustupila nekoliko kvadratnih metara svog poseda zarad povećanja gabarita fudbalskog igrališta, kako bi bili ispoštovani svi standardi u vezi veličine terena. Takođe, treba pomenuti i mlade umetnike Filipa Miletića i Teodoru Đurić, koji su uradili u najmanju ruku umetničko delo i pretočili ga na zid dužine 75 metara, a koje se završava snažnom porukom za generacije koje dolaze.

foto: FK Torlak

I ono što je najvažnije, a to je i poruka nove Uprave kluba, da su deca Kumodraža i sva ostala deca iz okolnih podavalskih naselja dobila fantastičnu sportsku sredinu i odlične uslove za treniranje na prelepom terenu FK Torlak.

foto: FK Torlak

Kurir sport

Bonus video:

00:45 Navijači Engleske i Španije u Berlinu