DŽEKO SE IZ ISTANBULA SELI U SPLIT - BIVŠI FUDBALER PARTIZANA MU PORUČIO: Da sam na njegovom mestu nikada ne bih otišao u Hajduk!

Fudbalski savez Turske je promenio pravilo o broju stranaca u prvoj ligi i upravo ta promena bi mogla da košta Edina Džeku.

U redovima Fenerbahčea Dominik Livaković je zakucan za prvih 11 kod Žozea Murinja, dok je kapiten Edin Džeko u mogućem problemu – može da izgubi mesto u startnoj postavi nakon dolaska napadača Sevilje Jusefa En-Nesirija, koga bi vicešampion trebalo da plati oko 20 miliona evra.

foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

A onda se pojavila vest - reprezentativac Bosne i Hercegovine, u naredne dve godine nosiće dres splitskog Hajduka! Ovu informaciju je preneo turski Fotospor koji je piše da je prihvatio ponudu hrvatskog kluba, iako ima važeći ugovor sa Fenerbahčeom. Za iskusnog napadača bili su zainteresovani i klubovi iz Saudijske Arabije.

I dok se čeka krajnji ishod njegovog transfera, oglasio se nekadašnji reprezentativac BiH i fudbaler Partizana, Darko Maletić, smatra da bi za popularnog Dijamanta bilo najbolje da izbegne transfer u redove hrvatskog velikana.

foto: Starsport©

"Da sam na njegovom mestu, nikada ne bih otišao u Hajduk. Mislim da njemu sa 38 godina ne treba da se nekome dokazuje, da ima nekakav pritisak jer mora da donese titulu. Edin je pokazao svima kakav je i čovek i igrač, nema potrebe više to da radi" rekao je Maletić i dodao:

"Po meni, treba da mu podignu spomenik ispred zgrade Fudbalskog saveza i da mu se, kada god završi karijeru, ponudi posao. Da ga mole da radi i to ono što on sam želi. Sve nas je zadužio i dugo ćemo mi žaliti kada on ode u penziju", rekao je Maletić za "SportSport.ba".

