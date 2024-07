GASI SE SLAVNI FRANCUSKI KLUB - TUŽAN DAN ZA EVROPSKI FUDBAL: Proslavio je Zinedina Zidana, a sada je VELIKAN pao na NAJNIŽE grane

Jedan od najvećih francuskih i evropskih klubova Bordo, odrekao se profesionalnog statusa i tim potezom verovatno napravio nažalost ključni korak ka likvidaciji, ili gašenju kluba.

"Ne čekajući ročište pred Privrednim sudom koji je trebalo da donese odluku proglašenju stečaja ili likvidacije, Bordo je sam odlučio da se odrekne svog profesionalnog statusa koji je stekao 1937. godine", stoji u udarnoj vesti francuskog L'Ekipa. "Ovo ie definitivno kraj jedne ere, slavne ere za Žirondince iz Bordoa".

Napuštanje profesionalnog snatusa rezultiralo je istog momenta automatskim raskidom ugovora svih igrača, odnosno gubitkom prava na korišćenje trening centra u kome je bilo smešteno 70 najtalentovanijih igrača. Oni takođe postaju slobodni u izboru nove sredine, a Bordo je izgubio svako pravo da traži bilo kakvu nadoknadu za njih.

Les Girondins de Bordeaux ont décidé d'abandonner leur statut professionnel après leur rétrogradation en National. Tous les contrats professionnels vont être libérés et le centre de formation va être fermé > https://t.co/DznZ8xnQNu pic.twitter.com/Y4Ouuo4jK2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 25, 2024

Problemi za Bordo započeli su u vreme Kovida, kada je Mediapro, nosilac TV prava, bankrotirao i nije isplatio predviđeno sledovanje klubu. Potom su američki vlasnici King Street najavili da više nemaju nameru da ga finansijski podržavaju, pa je juna 2021. biznismen Žerar Lopez preuzeo rukovođenje.

Sezonu 2021/22. Bordo je završio na poslednjem mestu i po prvi put od 1991. ispao je u Ligu 2. Samo nekoliko dana po okončanju tog šampionata, zbog finansijskih poteškoća, Žirondinci su administrativnim putem izbačebni u treći rang takmičenja. Lopez je najavio žalbu pod zbog, kako je naveo, 'brutalne odluke', angažovao advokate, tokom jula ona je usvojena i klubu je dozvoljeno da ipak igra u drugoj ligi.

Bixente Lizarazu, Zinedine Zidane and Christophe Dugarry at Bordeaux, 1992/93. pic.twitter.com/KhIF6umfkT — 90s Football (@90sfootball) February 17, 2019

Zahvaljujući prodaji najboljih igrača tokom naredne dve godine Bordo je nekako uspevao da preživi. zaradio je blizu 50.000.000 evra i na neko vreme uspeo da prolongira 'smrt', koja je očito bila neizbežna.

Mada je na terenu izborio opstanak u protekloj sezoni, Bordo je ponovo administrativnim putem prebačen u rang niže. Lopez ponovo posegnuo za žalbom, da bi je nedugo zatim, očito svestan bezizlazne situacije, sam povukao.

Pojavila se poslednjih nedelja mogućnost da u klub uđe Džon Henri, gazda Liverpula sa svojom grupacijom, ali ta mogućnost otpala je u posledenji čas. Bila je to poslednja splamka spasa..

Comme en 96, les coups francs de Zidane à l’échauffement soulèvent la clameur de Lescure. #Bordeaux pic.twitter.com/mA40CAe4UU — Nicolas Laplume (@Nicolaplume33) May 14, 2024

.

Bordo više nema novca za funkcionisanje. Bez profesionalnih igrača i održavanja stadiona, odnosno sportskog centra, potreba za gotovinom značajno se smanjuje, ali bez obzira to, Žerar Lopez mora da se pojavi pred sudom i dokaže da će obezbediti sredstva za nastavak funkcionisanja kompanije u nekom drukčijem obliku. Ukoliko to ne uspe - ući će se u završnu fazu likvidacije.

Ukoliko nekim čudom preživi, Bordo će morati da napravi plan otplate duga od 90.000.000 evra kroz stečajni postupak, što u ovom času deluje prilično neverovatno.

"Ukoliko Sud i odobori pravni oporavak, Bordo će morati u rekordnom roku da predstavi budžet za sezonu koja počinje za manje od mesec dana, da formira amaterski ili poluamaterski tim (za takmičenje u trećoj ili četvrtoj ligi) i započne takmičenje. Ukoliko Lopez ne pruži dovoljne garancije, od njega će biti traženo da podnese zvaničan zahtev za likvidaciju. Ili će umesto njega to učiniti javni tužilac", stoji u obrazloženju trenutne situacije u francuskim medijima.

Sa sportskom tradicijom u gradu od 1881, Bordo je oduvek imao poseban status u Francuskoj. Sam fudbalski klub osnovan je 1920. i sa šest titula šampiona, odnosno četiri Kupa, spada u najuspešniji klubove u državi. Neke od najvećih klupskih legendi su Zinedin Zidan, Alan Žires, Žan Tigana, Kristof Dugari, Ulrih Rame, Gernot Ror, Bernar Lakomb, Patrik Batiston, Biksent Lizarazu, Silvan Viltor, Pedro Pauleta, Maruan Šamak...

U sva tri najvažnija evropska kupa Bordo je stizao do završnice: u Kupu šampiona do polufinala 1985, u Kupu pobednika kupova takođe do polufinala 1987, u UEFA kupu do finala 1996.

Sredinom devedesetih Bordo je vodio srpski stručnjak Slavoljub Muslin.

Kurir sport