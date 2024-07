UŽIVO! JEDINSTVO - PARTIZAN: Crno-beli poveli već u 2. minutu! Natho strelac iz penala

JEDINSTVO - PARTIZAN 0:1

TOK MEČA

1. POLUVREME

2. minut - GOOOL!

Neverovatan početak utakmice u Ubu.

Trifunović je prošao po levoj strani, a Milanović, koji je kasnio, ga oborio u šesnaestercu.

Natho je gotovo rutinski savladao golmana Jovanovića.

Bonusi

U domaćem timu bonus igrači su golman Vukašin Jovanović i vezista Danilo Miladinović.

Kod gostiju, to su desni bek Vukašin Đurđević i krilo Nemanja Trifunović.

Stanojević zamenio špica

Trener Partizana Aleksandar Stanojević zamenio je špica pred ovaj meč. Umesto Mateusa Saldanje, koji je postigao sva tri gola za crno-bele na početku sezone, igraće Đorđe Jovanović.

U timu je i Mario Jurčević, a Natho je starter.

JEDINSTVO - PARTIZAN Stadion: "Dragan Džajić", Ub Sudija: Nenad Minaković JEDINSTVO: Jovanović - Bošković, Radivojević, Sise, Golubović - Dimitrić, Fereira, Miladinović - Milanović, Nagi, Perez. Trener: Ivan Radovanović PARTIZAN: A. Jovanović - Đurđević, Marković, Mujakić, Jurčević - Arijaga, Natho - Severina, Zahid, Goh - Đ. Jovanović. Trener: Aleksandar Stanojević

Subota 27. jul biće upisana zlatnim slovima u istoriji ubskog fudbala.

Fudbaleri Jedinstva premijerno će na svom stadionu "Dragan Džajić" odigrati utakmicu Super lige Srbije.

U okviru drugog kola oni će dočekati ekipu Partizana od 20 časova. Ovo je prva utakmica najvišeg ranga takmičenja koja će se odigrati na stadionu u Ubu. Stadion je pre nekoliko dana dobio reflektore i sve je spremno za superligašku premijeru.

Ono što posebno raduje jeste činjenica da su dan pre same utakmice sve karte za ovu utakmicu rasprodate - takođe prvi put od postojanja kluba. Može se slobodno reći da je ovo zlatni period ekipe i ostvarenje svega u šta je, pre svih ostalih, verovao Nemanja Matić.

Jedinstvo ujedno traži put do prvih bodova, pošto je u prvom kolu poraženo od Crvene zvezde u Beogradu sa 4:0.

Partizan se protiv Napretka provukao kroz iglene uši i golom Saldanje u 93. minutu stigao do minimalne pobede. U međuvremenu, tim Aleksandra Stanojevića je torpedovan u kvalifikacijama za Ligu šampiona od kijevskog Dinama.

"Dolazi nam utakmica domaćeg prvenstva posle teškog poraza u Evropi. Čuli smo da su ulaznice za utakmicu rasprodate, to je lepa vest. Drago mi je, jer je Ub zdrava, sportska sredina. Potpuno spremni dočekujemo utakmicu. Jedinstvo je dovelo dosta novih igrača. Ne odustaju od svog stila igre, gledali smo ih protiv Zvezde i u pripremnom periodu. Žele da igraju, mlada su ekipa i smatram da će tek da nadođu. Otišao im je najbolji igrač, ali su doveli dosta dobrih stranaca. Imaju dobru ekipu za naše uslove. Organizovani su i imaju moje puno poštovanje. Radovanović je mlad stručnjak koji je dosta godina proveo u Italiji. Za poštovanje je kada neko provede toliko godina u italijanskom fudbalu, igra na tom nivou i radi sa kvalitetnim trenerima. Drago mi je da je jedan mladi trener iz Italije stigao i pokušava da se ovde nametne. Što se nas tiče, nismo nametnuli stil u prve dve utakmice, ali ni tokom priprema. Pričao sam o problemima koje smo imali. Nismo uspeli da se nađemo, nismo još blizu onoga što želim i što možemo. Još nisu svi igrači spremni s obzirom na to da dosta njih nije prošlo pripreme zbog povreda ili drugih razloga. U hodu se uigravamo i pokušavamo da implementiramo neke stvari. Nadam se da će biti nekih osveženja i čekamo trenutak da sve bude onako kako ja želim. Trenutno smo daleko od onoga što želim. Evidentno je da nismo napravili nijedan korak napred. Nastavili smo u istom ritmu i kako stoje stvari nemamo ni pedalj napretka. Više me brine faza napada od odbrane koju je lakše napraviti. Pokazali smo da smo totalno bezopasni i da se slabo krećemo u napadu. Imali smo malo ulazaka u protivnički šesnaesterac u pripremnim i zvaničnim utakmicama, osim Napretka kada smo bili dominantni, ali opet nismo bili opasni. Ovoj ekipi je neophodno osveženje u igračkom kadru koje smo targetirali od početka priprema. Adaptacija na moj rad takođe traje duže nego što je očekivano, iako imam veliko iskustvo."

Kurir sport

Bonus video:

00:22 Grobari posle dugo vremena na Jugu u Humskoj!