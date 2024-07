LOŠA VEST ZA SRPSKOG ČUVARA MREŽE! Čelsi pronašao novog golmana, da li ovo znači da Petrović napušta "Stamford Bridž"?

Fudbalski klub Čelsi dogovorio je sve uslove sa Viljarealom, golman Filip Jorgensen stiže na "Stamford Bridž".

Kako je potvrdio Fabricio Romano, Jorgensen je na putu ka SAD gde se Čelsi nalazi na letnjoj turneji i odmah će se pridružiti ekipi Enca Mareske.

On će potpisati ugovor do 2030. godine, uz mogućnost produžetka saradnje sve do juna 2031.

To istovremeno znači da naš golman Đorđe Petrović može da planira odlazak iz Londona.

Srbin je sada ponovo opcija za Đenovu, nakon što je David De Hea postavio previsoke zahteve za italijanski tim.

Petrović je prošlog leta stigao u Čelsi, bio je veoma dobar od kako se povredio Robert Sančez, ali novi menadžer Mareska je zatražio novog golmana.

Kurir sport / Sportske.net

Bonus video:

