UŽIVO! TEKSTILAC - CRVENA ZVEZDA: Popravni za crveno-bele protiv debitanta iz Odžaka! Stomačni virus oslabio goste

TEKSTILAC - CRVENA ZVEZDA 0:0

TOK MEČA

1. POLUVREME

12. minut - Ivanić šutira preko gola

Pokušao je vezista crveno-belih sa preko 30 metara, no lopta odlazi preko gola.

3. minut - Prvi korner na meču

Crveno-beli imaju nešto više od igre, izveli su jedan korner i jedan skraćeni korner, ali se nominalni domaćin lako odbranio.

Zvezda bez Kataija, Rodića i Jovanovića

Stomačni virus je sprečio Aleksandra Kataija, Milana Rodića i Lazara Jovanovića da budu u timu. Zvezda zato ima dva igrača manje u protokolu.

TEKSTILAC - CRVENA ZVEZDA Stadion: Slavko Maletin Vava, Bačka Palanka Sudija: Danilo Nikolić. TEKSTILAC: Brać - Luković, Marjanović, Šavija, Ukačukvu - Đurić, Vasić - Tripković, Jočić, Davidović - Ilić. CRVENA ZVEZDA: Ilić - Stojić, Leković, Spajić, Seol - Kanga, Hvan - Prucev, Ivanić, Milson - Šerif.

U jednoj od interesantnijih utakmica 3. kola Super lige Srbije Tekstilac dočekuje Crvenu zvezdu.

Debitant iz Odžaka kao domaćin igra u Bačkoj Palanci, a meč na stadionu "Slavko Maletin Vava" počinje u 20 časova.

Odžačani su startovali sa dva poraza, dok su crveno-beli osvojili četiri boda u prva dva kola. Prošlonedeljni remi u Beogradu sa ekipom Mladosti iz Lučana bio je šok za sve.

Šef stručnog štaba Vladan Milojević ističe da je prethodni meč otkrio na čemu sve moraju da rade u narednom periodu.

"Mislim da imaju veoma dobar kolektiv i da su zadržali energiju koju su imali prošle godine, sa kojom su i ušli u Super ligu. To su pokazali i u prethodne dve utakmice, bez obzira na rezultat. Naročito u prethodnom meču su pokazali talenat i potencijal. Ekipa su koja se bazira na kolektivu i to je njihova najveća snaga. Ove sezone ima dosta radova i mnogo ekipa ne igra na svojim terenima. U današnje vreme ne znam da li je to prednost ili ne. Ne verujem da će nam ta činjenica olakšati posao. Sigurno da imamo određene kadrovske probleme. Pokušavamo da ih rešimo i da oporavimo igrače što pre kako bi mogli da uđu u takmičarski ritam. Dosta stvari nam je pokazala prethodna utakmica. Uradili smo analizu i završili sa tim u utorak. Pričali smo i imaćemo dosta nekih stvari da ispravljamo i u budućnosti. Mi smo ekipa u formiranju. Dosta igrača je otišlo, neki od njih su u fazi rehabilitacije. Sa druge strane vratili su se i reprezentativci, a nisu u takmičarskoj formi. Rekao sam i tada što se tiče prvog poluvremena, to ne bi smelo više da nam se događa. Kao i kada smo zaostajali sa većim brojem bodova za protivnikom, bez obzira ko je, uvek je imperativ pobeda kada igrate u Crvenoj zvezdi, bilo da ste na treningu, zvaničnoj ili prijateljskoj utakmici. Svaki put idemo na tri boda, tako će biti i sada."

