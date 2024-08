STANOJEVIĆ PROGOVORIO O OSTAVCI: Nisam došao da bih otišao, već da napravim nešto!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević najavio je utakmicu 3. kola Superlige Srbije protiv pančevačkog Železničara.

"Svi znamo kako smo prošli pre nekoliko dana. Pred nama je izuzetno ozbiljan protivnik koji je u pripremnom periodu i na početku prvenstva pokazao da je sa novim trenerom dobio dobru organizaciju. Fokusirani smo, koncentrisani i znamo šta moramo da uradimo na sutrašnjoj utakmici", rekao je Stanojević i dodao:

"Arhivirali smo dvomeč sa Dinamom Kijev i moramo da se bavimo konkretnim stvarima. U fudbalu je već juče daleka prošlost. Više se bavimo našim problemima, koje imamo kao ekipa. Mislim na igračke stvari i tehničko-taktičke detalje. Kada je psihološka priprema u pitanju, svaki igrač Partizana mora da bude psihološki spreman na svakakve situacije".

Trener Partizana hvalio je kolegu Marka Savića.

"Marko više nije perspektivan trener, već je formiran. Osvojio je titulu u inostranstvu i pokazao se sa Voždovcem. Odličan je trener. Ispratili smo kako je igrao Železničar, imaju izuzetno intenzivnu ekipu, jasni su im zahtevi i način igre i iz tog ugla su barem lakši za analizu. Više smo fokusirani na nas, jer trebamo nas da nađemo i da izađemo iz ove situacije".

Stanojević je još jednom istakao da je pred crno-belima dug proces.

"Traži se ekipa. Teže je napraviti napad nego odbranu. Potrebno je da odaljite protivnika od gola, to je suština odbrane, a da biste to uradili morate da igrate visoko sa napadačima. U domaćem prvenstvu još nismo primili gol, ali kvalitetni rival koji ima sedam reprezentativaca nas je stavio na mesto. Dinamo je ozbiljan protivnik. Nije Real Madrid, daleko od toga, ali su svakako veoma kvalitetni. Možete da igrate sa kim god i da imate kakve god probleme, ali ne možete da primite šest golova na utakmici. Šta god sam iznosio od problema, kao trener ne mogu da dozvolim takvu igru. Zabrinula me je cela situacija, što je prošao neki period, a nisam uspeo da podignem igru na viši nivo. Kaskamo, ali imamo jasnu sliku koje sam se pribojavao i pre dvomeča".

Govorio je i pojačanjima:

"Grimaldo je izuzetno mlad, došao je sa drugog kontinenta, iz druge vremenske zone. Ne znamo kako će se adaptirati, ali je filozofija kluba da dovodimo mlade igrače čime ćemo ući u rizik, ali ćemo dobiti brzinu i agresivnost. Očekujemo osmicu i napadača, eventualno još jednog bočnog igrača. Došli su najvažniji igrači na vreme - levi štoper, zadnij vezni i levi bek, pošto je bio samo Antić u konkurenciji. Imali smo peh sa Živkovićem koji ne možete da kontrolišete, pa je iz tog razloga došao Lazarević. Ukoliko se pojavi dobar igrač, a stariji, naravno da ćemo ga dovesti. Dobar igrač je uvek dobrodošao, koliko god godina imao. Želja za zimski prelazni rok nam je da malo smanjimo budžete za igrače, a da dovedemo kvalitetne. Da nam skauting služba donese malo širu priču i raznovrsnija rešenja".

Na kraju je upitan o ostavci o kojoj se govorilo posle debakla od Kijevljana.

"Potpisao sam na tri godine ugovor. Došao sam ne da bih otišao, već da bih napravio nešto", zaključio je Stanojević.

