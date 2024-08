GORAN STANIĆ PRED MEČ SA VOJVODINOM: "Ne mislim da smo u prednosti, očekujem prilično neizvesnu utakmicu"

Derbi trećeg kola Superlige Srbije biće igran na Banovom brdu, Čukarički će u nedelju od 20 časova ugostiti Vojvodinu.

Oba tima su dobro startovala u domaćem šampionatu, a šef struke Brđana, Goran Stanić najpre se ostvario na igre i rezultate u prva dva ovosezonska kola.

– Više sam zadovoljan igrama nego bodovima. Slobodno mogu da kažem da smo izgubili dva boda u Senti, ali nam to ništa ne remeti u našim ambicijama. Nemamo vremena da žalimo za tom utakmicom, nisam imao ni mnogo šta da zamerim igračima. Uostalom, prezadovoljan sam njihovim odnosom prema igri, disciplinom, atmosferom u svlačionici. Posebno me raduje smo pravi tim, da niko ne odskače i mislim da je to trenutno naša najveća prednost. Na tome smo i radili tokom priprema, uz sve to igrači su izdržali sve fizičke napore i svesni su da je to jedini put koji vodi ka poboljšanju forme i ostvarenju rezultata – kazao je na startu razgovora Stanić.

Prethodnih godina Čukarički i Vojvodina odigrali su mnoštvo zanimljivih duela. Prošle sezone čak četiri, u prva dva bilo je nerešeno, kao i u trećem u četvrtfinalu Kupa Srbije, kad su Novosađani prošli dalje posle boljeg izvođenja jedanaesteraca. Čukarički je slavio u duelu igranom u plej-ofu u Novom Sadu.

– Tačno, sve utakmice protiv Vojvodine bile su neizvesne, uglavnom svaka sa velikim ulogom. Međutim, u odnosu na taj naš meč iz plej-ofa dosta toga se promenilo u oba tima. Neće to biti ista Vojvodina, dosta je jača, starija za tu polusezonu u kojoj nisu ništa menjali u stručnom štabu. Ponavljam, ne očekujem ni približno istu utakmicu kao tada u Novom Sadu – kazao je Stanić, koji je potom dodao:

– Smatram da je Vojvodina 50, 60 odsto jača nego prošle godine. Šef struke Bandović ih je odlično ukomponovao, dugo je sa njima, što je veliki plus za njihovu igru. Ni u Vojvodini nema pojedinaca koji odskaču, prilično su kompaktan tim.

Stanić je na licu mesta u Bačkoj Topoli gledao duel Vojvodine i Ajaksa, i ima samo reči hvale za novosadski tim.

– Bilo je momenata u oba meča protiv Ajaksa u kojima je Vojvodina bila bolji tim, a to nije mala stvar protiv takvog rivala. Rezultat nikoga ne sme da zavara, bilo je 1:1 do finiša utakmice. Možda bi neko mogao da pomisli da umor Vojvodine može da bude naša prednost, ali svakako se vara. Novosađani imaju 30 kvalitetnih igrača, po nekoliko odličnih rešenja na svakoj poziciji i sigurno su spremni za takmičenja na tri fronta.

U čemu bi mogla da bude prednost Čukaričkog?

– Ne mislim da smo u prednosti, očekujem prilično neizvesnu utakmicu. Već sam kazao, na umor rivala sigurno ne računamo, niti na činjenicu što igramo na domaćem terenu, pokazalo se prošle godine da to u našim duelima ne igra baš nikakvu ulogu. Zbog toga pozivam publiku da u nedelju uveče dođu na stadion na Banovom brdu i da uživaju u meču dva odlična rivala.

I Stanić ima prilično kvalitetan sastav i, popularno rečeno, slatke muke oko izbora tima.

– Od tog poslednjeg meča protiv Vojvodine, i mi smo promenili dosta igrača. Mirković, Cvetković i Tufegdžić su se odmah pokazali koa pojačanja, u međuvremenu doveli smo još četiri stranca, Diopa, Vadzea, Dzigbu i Cionisa. Pokazuju kvalitet na treninzima, odigrali su i prijateljske utakmice, ali tek ćemo u nastavku sezone videti njihove prave vrednosti. I siguran sam da će biti pojačanja za naš sastav. Tek je treća utakmica, svi momci će dobiti šansu, treba samo da imaju malo strpljenja. Imamo i dosta mladih igrača, svi konkurišu za tim, a verujte mi nemamo nikakvih problema sa bonusima. Mogao bih, bez ikakvih problema, da sastavim tim sa pet ili šest bonus igrača u ovom trenutku – zaključio je Goran Stanić, šef struke belo-crnih.

Kurir sport

Bonus video:

00:36 Čukarički odradio trening na velelepnom stadionu u Leskovcu