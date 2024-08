STEFAN KOVAČ POSLE POBEDE ČUKARIČKOG: Odigrao maestralnu utakmicu protiv Voše, pa poručio: "Raduje me da smo podigli nivo igre..."

Čukarički je slavio veliku pobedu u derbiju kola na Banovom brdu, protiv novosadske Vojvodine (3:1).

Najbolji pojedinac susreta bio je Stefan Kovač, strelac prvog i trećeg gola. Na ovaj način, Brđani su se učvrstili u vrhu tabele, sa sedam bodova.

– Iz tri meča, nije loš skor. Mogu da kažem da sam zadovoljan, ali sigurno ostaje žal za dva ispuštena boda u Senti protiv Spartaka. Raduje me da smo podigli nivo igre, da smo kao grupa na višem nivou i to se vidi na terenu. Takođe, najvažnije od svega je da imamo prostora za napredak i da ova ekipa tek treba da bude na vrhuncu kad to bude najbitnije. Došlo nam je po završetku priprema još nekoliko pojačanja, poseduju kvalitet i svako od njih je dobrodošao u našu ekipu, zajedno možemo do ostvarenja ovosezonskih ciljeva – kazao je Stefan Kovač.

foto: Starsport

Neumorni vezista Čukaričkog odigrao je fantastičan meč protiv Vojvodine, uz Vinisijusa Mela bio je najbolji na terenu.

– Bilo je dosta dobrih utakmica i pre ove, posebno pamtim neke u evropskim kvalifikacijama, bilo je dobrih i u prvenstvu. Hajde da kažemo da je ovo jedna od boljih, iz razloga što je najsvežija, u poslednjih godinu dana sigurno najbolja. Jednostavno, tako se poklopilo, šta god sam zamislio, uspeo sam da uradim – kazao je Kovač, koji je ipak bio i samokritičan:

– Prvo poluvreme je bilo zaista fantastično, voleo bih da sam ostao na tom nivou i u drugom, ali ni tada nije bilo loše.

Imao je Kovač reči hvale za novosadski tim.

– Jesu izašli u kombinovanom sastavu, mi smo na svojoj koži najbolje osetili prošle sezone kako je igrati na tri fronta. Opet, Vojvodina je dovoljno kvalitetna, oni će nam svakako biti jedan od najvećih konkurenata za plasman u Evropu ove sezone. Zbog toga ova pobeda dobija na značaju, ali vredi samo tri boda, baš kao i svaka druga.

Kovač je zatim opisao situacije kod prvog i trećeg pogotka, u kojima je učestvovao.

– Ispostavilo se na kraju da smo poveli autogolom njihovog defanzivca. Bila je to naša dobra tranzicija, Docić poslao odličnu dijagonalu, tražio sam međuprostor, probao sam da dođem do lopte, protivnik me je „lepio“, a na kraju sam uspeo da ga nateramm da ubaci loptu u gol. Kod drugog gola sam izmislio nešto svoje, nešto što nismo radili na treningu, došao sam u prostor gde nije bilo predviđeno da budem.

Imate li još nešto od skrivenog repertoara za naredne susrete?

– Dobro pitanje – nasmejao se Kovač, ne želeći da odgovori.

foto: Starsport

U mnogo ozbiljnijem tonu vezista Čukaričkog pričao je o narednom rivalu, već u petak u jednom od derbija kola, Brđani će gostovati OFK Beogradu u Zaječaru.

– Razmišljamo uvek samo o narednoj utakmici, u ponedeljak smo dobro odmorili, od utorka čitav fokus je na Romantičarima. Po broju bodova u prva tri kola vidi se da igraju dobro, da su ozbiljni došli iz Prve lige, sa namerama da budu što bolje plasirani. Simo Krunić, koji je bio i trener Čukaričkog, ima veliko iskustvo, dobro nas poznaje, sigurno je da će OFK Beograd tražiti svoju šansu. Drago mi je i da ćemo upravo mi odigrati prvi meč na novom stadionu, upravo tako je bilo i u Leskovcu. Slični su stadioni, vrlo moderni, otprilike znamo šta nas očekuje što se toga tiče – kazao je Kovač.

U međuvremenu, Kovač je u Čukaričkom postao jedan od zamenika kapitena, uz Miladina Stevanovića. Po broju mečeva za klub u novijoj istoriji probio se na drugo mesto, sa 182 nastupa za belo-crne.

– Kapiten Marko Docić je nedodirljiv, ima 55 mečeva više. Daleko iza njega smo ja i Miladin Stevanović. Uglavnom, kad sam već toliko dugo u Čukaričkom, to znači da mi je dobro ovde. Radim svoj posao, razmišljam samo o terenu, a ako stigne neka ponuda, ima ko o tome da vodi računa – kazao je Kovač, koji je posebno želeo da istakne nastupe kapitena:

– Docić konstantno igra na visokom nivou, ali na početku ove sezone čini mi se da je u životnoj formi. Stvarno je majstor fudbala, kapiten na terenu i van njega. Mnogo toga se vrtelo oko njega u prva tri meča, beležio je asistencije, stvarao šanse, bio jedan od najboljih i protiv Vojvodine. I ono što se meni najviše sviđa, znatno je podigao nivo agresije u igri. Iskreno, smatram da je on najbitnija karika u ekipi Čukaričkog, najvažniji šraf ove sezone.

Derbi meč privukao je i nešto veći broj ljudi na tribine stadiona na Banovom brdu.

– Mnogo nam je drago zbog toga, ali moramo još mnogo da radimo, da igramo sve bolje i bolje iz utakmice u utakmicu. Znači nam podrška, uvek je lepše igrati u takvom ambijentu, lakše se pobeđuje.

Pred početak susreta protiv Novosađana sreću Brđanima poželela je i olimpijska šampionka Zorana Arunović.

– Svaka joj čast na svemu što je postigla, prijatno smo se iznenadili kad smo čuli da je navijač Čukaričkog. Ona je olimpijska šampionka i sigurno nas je njeno prisustvo dodatno motivisalo. Obradovala nas je u Parizu, a moram da kažem da smo prethodno, pred polazak na utakmicu, svi gledali i finalni meč Novaka Đokovića. Verujte mi, da sam bio sam, zaplakao bih od sreće u trenutku kad je osvojio zlatnu medalju – iskren je bio Kovač.

Kurir sport

