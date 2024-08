STANOJEVIĆ ŽESTOKO ISPROZIVAO ZVEZDU PRED LUGANO: Znate kako su naše ekipe prolazile sa Jang Bojsom!? A, igra protiv Švajcaraca!

Aleksandar Stanojević, trener fudbalera Partizana, nije propustio priliku da indirektno isproziva velikog rivala Crvenu zvezdu, pred međunarodnu utakmicu crno-belih protiv Lugana, sutra od 20.00 časova u Humskoj.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Partizan je deklasiran od strane kijevskog Dinama u kvalifikacijama za Ligu šampiona, uz gol razliku 2:9, i sada mu predstoji borba sa Luganom iz Švajcarske za Ligu Evrope.

- Mi uvek imamo neka mišljenja, a pogledajte učinak na Evropskom prvenstvu i vidite gde su Švajcarci u odnosu na nas. Iz kog razloga i sa kojim pravom svrstavamo sebe u vrh evropskog fudbala? Da smo veliki favoriti ili nešto slično... Naravno da je naš renome u odnosu na Lugano veći, isto važi i za evropsko iskustvo, ali mnoge zemlje i ekipe iz njih su otišle daleko napred - rekao je Aleksandar Stanojević u najavi utakmice sa Luganom i nastavio:

foto: Starsport

- Pobedio je Lugano Parmu sa 3:1, vodio protiv Intera, pa izgubio u finišu, baš kao i kad se namerio na Fener, a u švajcarskom prvenstvu je kandidat za titulu. Znate kako su naše ekipe prolazile sa Jang Bojsom... (Crvena zvezda je prošle sezone u grupi Lige šampiona igrala nerešeno sa Jang Bojsom u Beogradu i poražena u gostima, op.a.) Moramo da budemo realni. Tačno je da ne igramo sa najboljim ekipama iz "liga petice", ali na ovom nivou moramo da budemo konkurentni. Da je u pitanju neki tim iz Premijer lige, pa u redu, međutim, ovde moramo da se pokažemo.

Govorio je Aleksandar Stanojević o učinku srpskih klubova u Evropi, kvalitetu domaće Superlige, dotakao se i učešća reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

- Slažem se, definitivno nismo vrh evropskog fudbala, mada je dobro što je reprezentacija učestvovala na Mundijalu i igrala EURO, sad je u A grupi Lige nacija, naša liga je dala dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona, to su dobre stvari. Loše je što mi, Partizan, nismo, bar zasad, spremni za taj nivo. Sad ćemo da vidimo šta nam je potrebno za to. Uradićemo sve što je do nas da to promenimo, jer znamo čiji grb nosimo i koga predstavljamo. Moramo da pokažemo nešto, da li smo blizu Evrope ili nismo još. Zasad nismo blizu.

foto: Fot. Kacper Pacocha / 400mm.Pl / Zuma Press / Profimedia

Potom je trener Partizana pričao o kvalitetu Partizana.

- Ova ekipa ima dobrih igrača, ali nemamo dobar tim, na meni kao treneru je da probam to da napravim. Ako ne mogu, onda ću posegnuti za dodatnom selekcijom. Neki igrači se nisu dobro pokazali, neki jesu. Sve je to teško u turbulentnom periodu, a za početak moramo da napravimo tim, onda pojedinac iskače. Da ne bude obrnuto. Moramo što pre to da uradimo, jer nemamo vremena. To je trenutna realnost onoga što radim.

Stanojević je svestan odgovornosti koju nosi kao trener Partizana.

- Ima 100 faktora kako pravite tim. Nekad ne možete da izvedete najbolji tim, zato sam trener koji moram da napravim tim, a ne gledalac sa strane, da kažem mora neko nešto. Ne, to ja moram. Potrebno je vreme. Plus, svaki igrač mora da bude pobednik, zbog grba koji nosi. Imate neke igrače koji su pod velikim ugovorima, neke koji se nisu pokazali i ne možete tako lako da rešavate probleme da ne bi klub ušao u još veće. Mora da se sagleda šira slika. Ne mogu da kažem "ovih deset nije više u ekipi", već da nađem najbolje rešenje u ovom trenutku. To je moj posao i moja odgovornost - završio je Aleksandar Stanojević.

Kurir sport

00:24 Partizan, grobari