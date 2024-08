ČUKARIČKI PRODAO JOŠ JEDNOG SVOG BISERA: Fudbaler koga je htela i Zvezda otišao u Francusku za 3.000.000 evra!

Čukarički je odradio još jedan milionski transfer! Klub iz Beograda prodao je za 3.000.000 evra Igora Miladinovića u francuski Sent Etjen.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Mladi ofanzivni vezni igrač Igor Miladinović (22) bio je veoma tražen ovog leta. Za njega je interesovanje pokazivala Crvena zvezda, ali i klubovi iz Francuske Tuluz i Sent Etjen. Crveno-beli su u maju nudili Čukaričkom 2.000.000 evra za mladog fudbalera. Na kraju, "Zeleni", jedan od najstarijih francuskih klubova izašao je kao pobednik i angažovao perspektivnog Srbina.

Posrednici u transferu bili su i braća Ljuboja, menadžer Sebastijan i savetnik Danijel, nekadašnji fudbalski reprezentativac naše zemlje. Igor Miladinović je protekle sezone dao 11 golova i imao četiri asistencije u dresu Čukaričkog. Francuzi su napravili sjajno predstavljanje Igora Miladinovića, a mladi fudbaler slikao se za zvaničnu veb stranicu kluba ogrnut srpskom zastavom.

Sada je sve do njega, jer se očekuje da svoj talenat potvrdi u zelenom dresu Sent Etjena. Tamošnji zvaničnici predstavili su Srbina Igora Miladinovića kao veliko pojačanje.

- Igor je mlad igrač koji će se tek pokazati u pravom svetlu. Posvetićemo mu vreme, podržati ga... On je momak koji ima mnogo potencijala i odličnu tehniku. Dolazak Miladinovića je plus za nas, kreativan je i u stanju da postiže golove, a to je ono što smo tražili - rekao je trener Olivije Dal Olio.

foto: Printskrin

I sam Igor Miladinović na predstavljanju u Francuskoj nije krio oduševljenje.

- Veoma sam srećan što sam postao član Sent Etjena, velikog kluba, bogate istorije, poznatog i van Francuske. Motivisan sam prihvatio ovaj izazov i jedva čekam da upoznam saigrače, da vidim stadion i osetim podršku navijača - kazao je Miladinović.

Dres Sent Etjena od Srba nosio je Neven Subotić, a gol ovog kluba branio je i Ivan Ćurković, počasni predsednik FK Partizan. Legenda Sent Etjena je proslavljeni reprezentativac Francuske i bivši predsednik UEFA Mišel Platini.

