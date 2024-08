UŽIVO! CRVENA ZVEZDA - NOVI PAZAR: Šerif van protokola, Duarte predvodi napad crveno-belih

CRVENA ZVEZDA - NOVI PAZAR 0:0

TOK MEČA

1. POLUVREME

Milojević ostavio Šerifa van tima

Šerif Endiaje preskače utakmicu protiv Novog Pazara. Strelac četiri gola na startu sezone nije u protokolu, a napad predvodi Duarte. Startuju i Elšnik i Milson.

Na klupi Crvene zvezde su: Guteša, Šljivić, Kanga, Katai, Olajinka, Puma, Dalsio, Điga, L. Ilić, Mimović, Jovanović.

Na klupi Novog Pazara su: Jakub, Alić, Bamigboje, Živojinović, Mesarović, Stojanović, Zličić, Kovačević, Isailović, Lakićević.

CRVENA ZVEZDA - NOVI PAZAR Stadion: Rajko Mitić Sudija: Nikola Radaković CRVENA ZVEZDA: M. Ilić - Stojić, Leković, Spajić, Seol - Hvang, Elšnik - Prucev, Ivanić, Milson - Duarte. NOVI PAZAR: Pajović - Bojat, Miletić, Mršić, Islamović, Adešina, Bačkulja, Opara, Ljajić, Bjeličić, Antvi.

Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova na svom stadionu dočekuje ekipu Novog Pazara iz istoimenog grada u okviru 4. kola Super lige Srbije.

Crveno-beli posle tri kola imaju sedam bodova, a Pazarci četiri boda iz dve odigrane utakmice pošto im je odložen meč protiv Vojvodine.

Šef stručnog štaba Vladan Milojević ističe da je ekipa Novog Pazara pokazala da ima kvalitet, a da je Adem Ljajić igrač od koga svakako preti najveća opasnost:

"U ovom trenutku zaostajemo dva boda u prvenstvu. Fokusirani smo samo na narednu utakmicu, na meč protiv Novog Pazara. Gledamo utakmicu po utakmicu, biće vremena da razmišljamo o meču plej-ofa Lige šampiona. Novi Pazar je promenio dosta igrača, sa druge strane došao im je i novi trener, gospodin Trajković, koji je ambiciozan. Lično ga poznajem i znam da je 24 sata u fudbalu. Novi Pazar je pokazao zavidan nivo igre u ovom delu prvenstva. Sigurno da je Adem Ljajić igrač od kog preti najveća opasnost i koji po kvalitetu možda i prevazilazi Super ligu. Sa druge strane, nikada u fudbalu igra ne zavisi samo od jednog igrača, dobro su ukonponovana ekipa, imaju dosta brzih i mladih igrača. Za sada su pokazali jedno dobro lice u ovom delu prvenstva. Obraćamo pažnju na sve detalje, pa tako i na Ljajića. Nikada jednu ekipu ne čini samo jedan igrač. On im daje „šmek” u igri, ali oni imaju dosta fudbalera, moramo povesti računa. Određeni igrači su povređeni. Za sad je jako bitno da sve ide po protokolu, želimo da igrači budu spremni za tu možda i najbitniju utakmicu. Još uvek se uigravamo, dosta igrača je došlo. Ako neko misli da imam čarobni štapić, nemam ga. Milson je debitovao, takođe i Seol. Nije bilo planirano da on igra, ali smo imali problem sa bolešću Mimovića, tako da je u poslednjem trenutku odlučeno da igra. Imamo dosta debitanata, Elšnik je takođe ušao u igru. Potrebno nam je vreme, ne tražim nikakav alibi. Znam da je u fudbalu to najteže da imate, opet sa druge strane nemam toliko prostora, moramo da se uigravamo kroz takmičarske utakmice. Možda nas je to donekle koštalo na meču protiv Lučana, ali opet sa druge strane to je neka cena koju ćemo morati da platimo. Dosta igrača smo doveli i ono što mogu da kažem u ovom trenutku jeste da imamo zaokružen roster. Videćemo da li će neki igrači dolaziti ili odlaziti, prelazni rok je živa stvar. Donećemo odluku, zavisi od protivnika, njihovog stanja, kao i od fizičkog stanja igrača. Rekao sam da možda tim koji igra u ovom trenutku nije izbalansiran fizički, neki igrači zaostaju u nekim segmentima, neki ne. Pokušavamo da pronađemo balans, videćemo za koji ćemo se sastav odlučiti."

Šef stručnog štaba Novog Pazara Nikola Trajković ističe da crveno-beli imaju ulogu apsolutnog favorita, a da je za pozitivan rezultat potrebna agresivna, kompaktna i disciplinovana igra:

"Sigurno je da ne postoji trener koji voli da mu prvo gostovanje u sezoni bude kod Crvene zvezde. Rival na raspolaganju ima 25 veoma kvalitetnih igrača. Aktuelni šampion je i kao klub, organizaciono i finansijski, neuporedivo moćniji nego kad sam ja bio igrač crveno- belih. Nisu favoriti samo protiv nas, već protiv svih ostalih, trenutno i Partizana. Sve smo pogledali. Uradili smo analizu, ali Zvezda ima toliki izbor igrača da ko god da dobije šansu to u njenoj igri ništa ne menja. Iz tog razloga nije lako skautirati rivala kad je kvalitetno popunjen na svim mestima. Nemamo šta da izgubimo. Idemo da se beogradskoj publici predstavimo na najbolji način. To znači da moramo da budemo agresivni i da u nekim momentima, kad nam to protivnik omogući, izađemo visoko. Samo ako smo kompaktni i disciplinovani iskoristićemo šanse, ukoliko nam se ukažu."

