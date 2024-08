EKSKLUZIVNO! SPREMA SE BOMBA KAKVU SRPSKI FUDBAL NE PAMTI: Čuveni fudbaler Intera na meti Crvene zvezde

Nedeljama unazad u kuloarima bliskim Crvenoj zvezdi priča se o transferu Marka Arnautovića na Marakanu.

Nije tajna da je iskusni napadač Marko Arnautović koji ima 35 godina, poslednjih nekoliko godina pričao da je veliki navijač Crvene zvezde i da bi voleo da karijeru završi u voljenom klubu. Uzgred, u godinama iza nas redovno je razmenjivao iskustva o Zvezdi i Srbiji sa svojim velikim prijateljom Aleksandrom Dragovićem, koji je poslednje tri sezone proveo na stadionu "Rajko Mitić".

Marko Arnautović prema informacijama iz Italije dobio je mogućnost da napusti Inter kao slobodan igrač. Međutim, iskusni napadač nema nameru da se odrekne ugovora koji važi do juna 2025. godine, a koji mu garantuje godišnju platu od 3.700.000 evra. To je novac koji sigurno ne bi mogao da dobije u Beogradu. Italijanski mediji pišu da je Arnautović održao sastanak sa upravom Intera i da mu je predočeno da će u novoj sezoni biti četvrta opcija u napadu, posle Lautara Martineza, Markusa Tirama i Medija Taremija.

Kurir je pokušao da proveri informaciju sa čelnicima Crvene zvezde, vezano za potencijalni transfer Marka Arnautovića, ali je naišao na zid ćutanja. Čak nam je i rečeno da transfer u ovom trenutku nije izvodljiv... Nije sporno da FK Crvena zvezda želi Marka Arnautovića, ali isto tako, nije realno da srpski šampion pristane na finansijske uslove Srbina sa austrijskim pasošem, koje je imao u Interu iz Milana.

Opet, Crvena zvezda i Inter bi mogli da se dogovore oko primanja, a i da sam Marko Arnautović smanji finansijske prohteve kada su crveno-beli u pitanju. Takav epilog moguć je tek posle dvomeča Crvene zvezde i norveškog Bode Glimta. Ukoliko crveno-beli prođu u Ligu šampiona, vrlo je moguće da do prave detonacije i bombe epskih razmera kada je Zvezda u pitanju i dođe, odnosno da Marko Arnautović zaduži crveno-beli dres.

Kurir saznaje da je FK Crvena zvezda stopirala bilo koji transfer do okončanja kvalifikacija za Ligu šampiona. To znači da In Bom Hvan, Šerif Endijaj i Naser Điga ostaju na Marakani do kraja avgusta. Za priču o Marku Arnautoviću i Crvenoj zvezdi posebno je interesantan status Šerifa Endijaja, koji igra u odličnoj formi, veoma je produktivan i važan za postavku i taktiku igre trenera Vladana Milojevića.

Za momka iz Senegala postoji nekoliko ozbiljnih ponuda iz Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ukoliko bi Šerif Endijaj dobio dozvolu da ode, a Zvezda se plasirala u Ligu šampiona, onda je izvesno da dođe do transfera Marka Arnautovića. Ima logike, ali i mnogo faktora koji bi morali da budu ispunjeni kako bi došlo do transfera.

