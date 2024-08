ALEKSANDAR STANOJEVIĆ NIKAD BRUTALNIJE ZAGRMEO: "Razumem da je ZVEZDA SRBIJA, ali smo i mi PARTIZANOVCI POMALO"

Trener fudbalskog kluba Partizan Aleksandar Stanojević održao je emotivnu konferenciju za medije pred revanš meč 3. runde kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Lugana.

Tema je bila burna utakmica Superlige Srbije protiv IMT-a koja je završena nerešenim rezultatom, a crno-beli su se žalili na suđenje.

Nije Stanojević birao reči, a na udaru su mu bili svi, počevši od prvog čoveka sudijske komisije Dejana Santrača.

- Pošto slabo pratim medijske izveštaje oko toga, ja sam lično jako razočaran sa svim što se desilo. Poniženi smo u svakom smislu te reči i ne znam na koji način pričati o tome. Prva stvar, predsednik sudijske komisije je politički angažovano lice, je l tako? Znate svi to? Možda nije trenutno, ali je suštinski politički angažovan. Zamislite kako se sudije delegiraju. Kad sam dolazio u Partizan, imao sam tri uslova. Prvi je bio da bude pošteno suđenje. Obećano je da će biti takav tretman. Kad smo saznali ko sudi, pitali smo da li je moguće da sudi sudija koji je u Nišu, Pazaru već sudio na određen način - rekao je Stanojević i dodao:

foto: Starsport

- Opet je stiglo obećanje, da ne kažem uverenje, već obećanje da će biti sve okej. Dugo sam u fudbalu, mnogo duže od sudije, da ne prepoznam određene tedencije. Da komentarišem neću, ali ja vidim tendenciju iz mog iskustva kada faul na 18 metara ne svirate koji je očigledan, a o spornim neću da pričam. Šta je suština ove moje priče? Oni oduzimaju pravo na rad, radite, trudite se, borite i oni na način koji tretiraju to oduzmu. Imate politički angažovano lice koje usvoji predlog Zvezde da najbolji sudija Jovanović ne sudi večite derbije i desi se da jedan takav sudija iz razloga, on je elitni sudija UEFA, ne dobije mogućnost da sudi Evropsko prvenstvo, jer mu je na zahtev Zvezde zabranilo da sudi najvažnije utakmice. On gubi pravo da sudi EURO. Zamislite tu brutalnost gde utičete na živote ljudi i gde utičete na srpski fudbal, da nema predstavnika sudija.

- Pravimo lakrdiju, menjamo po šest igrača. Neće moći stranac da bude bonus, Điga prerasta već i neće moći, onda će doneti pravilo da stranac ne može da bude bonus. To je nakaradno, tako brutalno i ja se osećam ponižen, zbog celog ovog odnosa prema Partizanu pogotovo kad ste konkurentni. Bio je Partizan konkurentan, brutalna se priča desila na derbiju i on je nastavio da sudi, imao je podršku, postoji sumnja. Da može takve stvari da rade. Da me pogrešno ne shvatite, ja sam samo trener koji predstavlja sebe ne Partizan jer pričam ovo. Neko ko je razočaran i ne može sebi da dozvoli da bude ponižavan na takav način. Desi se situacija da dobijete evrolicencu zato što pomogne država, desi se situacija da ako ste u problemu pomogne država i hvala na tome, ali to ne znači da možete da nas ponižavate i da moramo da ćutimo. Predstavljam i navijače, ja sam 36 godina i znam kako diše Partizan, da ćutimo nećemo.

Nastavio je Stanojević oštro:

- Ja neću ćutati, šta god da se desi i kako god, ovo što se dešava je ponižavanje svih nas. Razumem, videli ste situaciju, stvarno se izvinjavam što ovako pričam pred Lugano, došao sam sa velikim entuzijazmom da može nešto da se desi i da može da se promeni i ne daju ti posle 4. kola. Imate situaciju da ne igra na Banovom brdu, već se igra u Pančevu, zamislite tu brutalno gde su se igrale utakmice i u Surdulici i u Nišu i imate takvu brutalnost da vam Zvezda igra tamo. Razumem da je to ovde sve kao da je Zvezda Srbija, ali morate znati i da smo mi partizanovci pomalo Srbija. Mi imamo istoriju, vidite sliku, da li shvatate. Nije to taj klub koji bi voleo da budem i nije tretiran kako treba kojima je potrebno da budemo. Jesmo manjina kao navijači Partizana, ali znate kakva je emocija kod manjina i dobro znate kakva je to drugačija emocija kad vas neko ovako ponižava.

foto: Starsport©

- Ovo je ozbiljno poniženje za svakog navijača Partizana i krivo mi je da navijač dođe u Zaječar sa divnim uslovima i doživi onakvo ponižavanje sa neke druge strane, neko je platio kartu, neko je putovao šest ili sedam sati i ono da doživi. Tako da... Ne znam šta da kažem, duboko sam razočaran u sve ovo, da li se plašim nečega? Ne, veće kazne od onoga što mi rade ne postoji. Lepili su meni plakate, imao sam ja i raznih kako da kažem zastrašivanja u prošlom mandatu. Ništa to ne može da vas povredi kao kad vam čast i ugled i ovakve veličine udare na to. To je najveća povreda i ne može da se izdrži. Šta će biti, ne znam. Odustati neću, mogu samo da me oteraju ko god i kako god. Suštinski ovo mora da se promeni. Da ne bude da pričamo i da tražimo neke alibije za neke stvari. Da se vratimo na Kijev, odgovornost je moja lična da primam šest golova na jednom meču. Klub je uradio sve što se tiče pojačanja, ne može sve, ja hoću još pojačanja. Klub je uradio sve, obezbedio licencu, igrače. Ne tražim alibi, kada je reč o utakmici, bili smo očajni. IMT je moja odgovornost, ali ljudi dajte mi situaciju da samo se tretira moj rad i da odgovaram za moj rad i da odgovaramo o čistoj priči - rekao je Stanojević.

