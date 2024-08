ODRŽAO KONFERENCIJU ZA MEDIJE, PA DOBIO MOMENTALNI OTKAZ: Trener NIJE MOGAO DA VERUJE šta ga je snašlo!

Neverovatna scena dogodila se u utorak u Hrvatskoj, kada je trener Rijeke Željko Sopić neočekivano dobio otkaz nakon konferencije za medije!

Trener Rijeke je normalno pričao o revanš meču protiv Elfsborga, da bi saznao da mu je to poslednje obraćanje javnosti.

- Nakon konferencije za novinare, pozvao me sportski direktor Darko Raić-Sudar i rekao mi je da je predsednik Mišković odlučio da više nisam trener. Nikakav mi razlog, ni povod smjne nije naveden. Ne znam šta da kažem, odigrali smo dosad pet utakmica, nijednom nismo izgubili, imamo gol-razliku pogodaka 6:1, u Evropi smo na korak do ostvarenja cilja. Rijeka je Miškovićev privatni klub i nemam šta da se bunim. To je njegovo pravo, on finansira klub i tu sav razgovora prestaje - rekao je Sopić za "Sportske novosti."

Rijeka je našla zamenu, predvodiće ih Crnogorac Radomir Đalović, a ostaje da se vidi kakvi će im biti rezultati.

Ovde je primerena izreka da se treneri dele na "one koji su dobili" i na "one koji će dobiti otkaz".

