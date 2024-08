BIVŠI FUDBALER CRVENE ZVEZDE NA ČELU BIVŠEG PRVAKA HRVATSKE: Ukazali su mu veliko poverenje, a on je ikona kluba

Neverovatne stvari dešavaju se u susednoj Hrvatskoj, kada je u pitanju fudbal.

foto: Printskrin/Jutjub

U jednom danu smenjen je trener Rijeke Željko Sopić i to posle održane konferencije pred revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv švedskog Elfsborga.

Novi trener Rijeke je Radomir Đalović, ikona tima, kako ga zovu u Istri, jer je igrajući za klub oprostio mnogo novca koje su mu bili dužni. Zanimljivo, Radomir Đalović je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, čiji je dres nosio u sezoni 2000/2001, ali nikada nije dobio priliku da debituje za prvi tim. Nekadašnji napadač rodom iz Bijelog Polja u Crnoj Gori igrao je u dva navrata za Rijeku, prvo u sezoni 2007/2008, a onda i od 2009. do 2011. godine.

Radomir Đalović zadobio je poverenje uprave, predsednika i vlasnika Rijeke Damira Miškovića koji je lično smenio sada već bivšeg trenera Željka Sopića. Posle dva odigrana kola Rijeka je treća na tabeli sa četiri boda, iza zagrebačkog Dinama i Šibenika koji imaju maksimalan učinak. To je bio i glavni razlog za smenu, jer čelnici Rijeke u ovoj sezoni idu na titulu koju čekaju od 2017. godine.

foto: Printskrin/Jutjub

U razgovoru za Mozzartsport Radomir Đalović se prisetio svojih dana u Crvenoj zvezdi.

- Došao sam kao dete sa 13 godina iz Bijelog Polja. Sam, nikog nisam znao u Beogradu. Ali to me je izgradilo kao čoveka. Živeo sam pet godina u onoj baraci preko puta Marakane kod pekare Kruna, sa Nemanjom Vidićem, bili smo drugari, kao i sva deca koja dođu sa strane u Zvezdu. Vidić je tada bio mršav, nije imao razvijene grudi, ali je uvek bio striktan i posvećeno trenirao. Stekao sam tamo mnogo prijatelja, trenirali su me legende poput Duleta Savića, Vojina Lazarevića, Mileta Jovina, Kuleta Aćimovića, Zvonka Radića... Vojkan Melić je bio direktor škole. Mnogi iz te generacije danas grade trenerske karijere. Aleksandar Luković, Jovan Damjanović, Slavoljub Đorđević, Žarko Lazetić, ja - prisetio se Đalović i objasnio kako mu je bilo u Zvezdi gde nije dobijao šansu:

- Jesam bio razočaran, bolelo me je, ali tako ti je to kad si dete i kad ne razmišljaš. Kad gledaš iz ove perspektive, drugačije to sve izgleda. Znate li vi ko su tada bili napadači Zvezde? Drulić! Pjanović! Jelić! A ti mlad i nestrpljiv. Realno je bilo da odem na pozajmicu, pa da se vratim. Oni su hteli da me negde pozajme, ali ja nisam želeo, bio sam impulsivan, neiskusan i otišao sam u Železnik. Tamo sam nešto malo igrao, dao dva gola, ali nije to bilo baš najbolje. Bio sam klinac, a oni su imali top ekipu i nisam mogao da dođem do izražaja. Rađenović, Majstorović, Slobodan Marković, Vujačić... I šta ćeš, brate, tražiš sreću negde drugo.

