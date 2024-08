FUDBALER U 24. GODINI SAZNAO DA IMA RAK, PA SE RASPLAKAO: Reakcija njegovih saigrača obilazi svet! VIDEO

Švedski fudbalski klub Kalmar podelio je na društvenim mrežama video iz svlačionice koji je odmah postao viralan.

U video-snimku se vidi emotivni trenutak kada je 24-godišnji fudbaler kluba ušao u svlačionicu i video da su se njegovi saigrači ošišali na ćelavo kako bi se i na taj način solidarisali sa njim. Saigrači su, naime, odlučili da brijanjem svojih glava na trenutak budu jednaki sa svojim prijateljem koji je nedavno započeo tretmane za liječenje terminalne bolesti.

– Kada znaš da imaš najveću borbu u životu i da ne ideš u nju sam, to ti znači sve. Bilo je to nešto nevjerovatno za vidjeti i osjetiti. Nemam riječi da to opišem. Oni su moji najbolji prijatelji i njihova podrška mnogo znači meni i mojoj porodici. Oni su nevjerovatni ljudi i zahvalan sam što sam dio Kalmara - rekao je fudbaler Kalmara.

Vi står enade i kampen mot cancer! #fuckcancer 💙 pic.twitter.com/J81mD6pVzc — Kalmar AIK FK (@KalmarAIKFK) August 7, 2024

