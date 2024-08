ČUKARIČKI DOČEKUJE ŠAMPIONA U PANČEVU Stanić: Voleli bismo da se utakmica igra na našem stadionu

Trener Čukaričkog Goran Stanić rekao je da bi voleo da se utakmica protiv Crvene zvezde igra na stadionu na Banovom brdu, ali da ekipa poštuje odluku Zajednice Super lige da se igra u Pančevu, a da će njegovi fudbaleri uprkos tome što su crveno-beli favoriti, pokušati da se nadigravaju i ostvare pozitivan rezultat.

"Sigurno je da nas čeka teška i zahtevna utakmica. Voleli bismo da se utakmica igra na našem stadionu, ali je Zajednica Super lige tako odlučila i na nama je da poštujemo tu odluku. I mi i Crvena zvezda smo u prva četiri kola uzeli po 10 bodova. Ipak, zna se ko je favorit u ovom duelu. To ne umanjuje našu želju, na nama je da se nadigravamo i da pokušamo da ostvarimo pozitivan rezultat. Naš rival je još u fazi uigravanja, to bi mogla da bude naša šansa", rekao je Stanić, navodi se na sajtu Čukaričkog.

Fudbaleri Čukaričkog igraju u četvrtak od 20 časova kao domaćini u Pančevu protiv Crvene zvezde, utakmicu petog kola Super lige Srbije. Zajednica Super lige odlučila je da se utakmica ne igra na Banovom brdu zbog lošeg terena na tom stadionu.

Takođe, spekuliše se da je jedan od razloga i to što je na stadionu u Pančevu teren sa veštačkom podlogom, na kakvom bi crveno-beli trebalo da igraju u utorak u Norveškoj protiv Bode Glimta, u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu šampiona. ; Trener Čukaričkog rekao je da ima kadrovskih problema oko sastava tima.

"Videćemo ko će od momaka biti potpuno spreman za derbi meč protiv Crvene zvezde. Čukarički ima široku klupu i sigurno je da za svakoga imamo spremne zamene", naveo je Stanić.

Kapiten Čukaričkog Marko Docić rekao je da je zadovoljan dosadašnjim učinkom u Super ligi Srbije.

"U dobrom smo raspoloženju, osvojili smo 10 od 12 mogućih bodova na startu šampionata. Time smo zadovoljni, ali sada razmišljamo samo o duelu protiv Crvene zvezde. Svakako da nam je lakše zbog dosadašnjeg bodovnog učinka, ali svi želimo da nastavimo u istom ritmu", naveo je on.

Docić je rekao da će biti izuzetno zahtevna utakmica protiv aktuelnog šampiona, ali da njegova ekipa ima šta da pokaže u tom duelu.

"Činjenica je da ćemo igrati na terenu sa veštačkom travom, koja zahteva dosta bržu igru. Na tako dobrom terenu naša želja je da se pre svega nadigravamo sa Crvenom zvezdom", dodao je on.

Kapiten je naveo da je kolektiv ekipe najveći adut, a da su dobri rezultati na početku prvenstva doneli mnogo samopouzdanja. ; "Naša prednost bi mogla da bude činjenica da rival još nije na vrhuncu forme. Doveli su izuzetno kvalitetna pojačanja, ali im je potrebno vreme za uigravanje, treba to sve uklopiti. Ne bih izdvajao bilo koga od pojedinaca u našem sastavu, treba da radimo ono što smo u prva četiri kola. Naš najveći adut mora da bude timska igra, to nam je do sada donosilo rezultate, ekipa je pre svakog pojedinca", rekao je Docić.

Posle četiri kola obe ekipe imaju po 10 bodova, Zvezda je prva na tabeli, a Čukarički treći.

