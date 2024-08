POLJSKI ČUVAR MREŽE ZAVRŠIO MISIJU U TORINSKOM KLUBU: Juventus se rešio golmana - Ščensni karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji

Golman Vojčeh Ščensni sporazumno je raskinuo ugovor sa fudbalskim klubom Juventus.

Poljski 34-godišnji golman je tako posle sedam sezona napustio torinski klub.

Za crno-bele je odigrao 252 utakmice, od kojih 200 u Seriji A i postao sedmi strani fudbaler koji je odigrao najmanje 200 mečeva u italijanskoj elitnoj ligi.

On je u 100 utakmica sačuvao svoju mrežu, odbranio devet penala i imao 73 odsto uspešnih odbrana, po čemu je prvi u toj kategoriji u Seriji A otkako je došao u klub.

Ščensni je osvojio tri šampionske titule, tri Kupa i dva Super kupa Italije.

"Tek će uvek biti upamćen kao posvećen fudbaler i čovek koji je naš dres nosio ponosno i profesionalno. Hvala na svemu Tek i srećno u budućnosti", navodi se na sajtu Juventusa.

Ugovor poljskog golmana isticao je za godinu dana.

On je karijeru počeo u Legiji iz Varšave, a od 2006. do 2009. godine igrao je za omladinski tim Arsenala. Za prvi tim londonskog kluba branio je od 2009. do 2017. godine, uz pozajmice u Brentfordu i Romi, odakle je 2017. prešao u Juventus.

Italijanski mediji preneli su da bi Ščensni mogao da pređe u Moncu ili saudijski Al Nasr.

Juventus je u julu iz Monce na pozajmicu doveo 27-godišnjeg golmana Mikelea di Gregorija.

