DUŠAN TADIĆ JE REKAO TO ŠTO JE REKAO! Kurir saznaje: Kakve je planove imao selektor Stojković sa kapitenom reprezentacije Srbije

Selektor Dragan Stojković Piksi, želeo je i da Dušan Tadić nastavi da igra za reprezentaciju Srbije i posle Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Prema saznanjima Kurira, Dušan Tadić je pre objave 18. jula da se oprašta od nacionalnog tima pozvao predsednika Saveza Dragana Džajića i direktora A selekcije Stevana Stojanovića i saopštio im svoju odluku.

Obojica su ga pitali da li je dobro razmislio, jer još može da bude od koristi reprezentaciji Srbije. Na kraju, Dušan Tadić je rekao da je to to, i da je o svemu razmišljao još od prijateljske utakmice protiv Rusije u martu. Sa druge strane, selektor Dragan Stojković želeo je da posle završetka EP, kada se smire strasti, obavi razgovore sa svim fudbalerima koji su izrazili nezadovoljstvo tokom EURO i da im objasni da Srbija nema luksuz da se rešava bilo koga, jer joj sledi Liga nacija, a onda i kvalifikacije za Mundijal 2026. godine. Samim tim, Piksi nije bio za povlačenje Tadića iz reprezentacije.

Da podsetimo, Dušan Tadić i Dragan Stojković imali su savršen odnos tokom svih godina zajedničke saradnje. A, onda se nešto poremetilo tokom EURO 2024 u Nemačkoj. Kapiten je bio ljut što ga je selektor izostavio iz startne postave u prvoj utakmici EP protiv Engleske, pošto je zaigrao tek od 61. minuta.

U kameru RTS Tadić je dao izjavu koja je zaprepastila javnost u Srbiji:

- Pričao sam sa misterom naravno, imamo dobru komunikaciju. Ali teško sam to prihvatio jer se igra protiv Engleske. Kapiten sam, lider sam. Mislim da sam najbolji igrač ovog tima bez lažne skromnosti. Naravno da mislim da sam trebao da počnem. Poštujem odluku selektora. Mogao bih mnogo više da uradim da sam igrao 90 minuta. Ako on želi da Dušan Tadić igra 30 minuta, ja ću da igram. Ja bih naravno voleo da igram 90, ali poštujem odluku. Naravno da želiš da budeš deo kolektiva i uradiš sve za kolektiv. Idemo dalje, da prođemo dalje to je najbitnije. Imamo veliko zajedništvo i učinićemo sve za to.

Da li je Dušan Tadić bio pod uticajem nekih ljudi iz Saveza, koji nisu bili u najboljim odnosima sa selektorom Draganom Stojkovićem i da li su ga iskoristili, to on najbolje zna. Tada je bilo dosta spekulacija u javnosti, pričalo se da Piksi sigurno odlazi sa mesta selektora, da su već spremne zamene poput Nemaca Jirgena Leva ili Feliksa Magata, a zapravo su pojedini zaverenici imali dogovor sa izvesnim Italijanom Kristijanom Brokijem.

Posle odluke da Dragan Stojković Piksi ostane na mestu selektora, Dušan Tadić je rešio da se povuče iz reprezentacije. Deluje, da je nekadašanji kapiten pogrešio i požurio sa odlukom, jer je još mogao da da Srbiji, ako ne kao starter, onda sigurno kao rezervista, jer poseduje veliki kvalitet i iskustvo. Ostaće za fudbalske almanahe da se Dušan Tadić oprostio od reprezentacije Srbije posle 111 utakmica, 23 gola i 16 godina igranja za državni tim.

