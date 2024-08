CRVENI ĐAVOLI NISU SPREMNI ZA POČETAK SEZONE! Ten Hag se požalio: Mi definitivno imamo taj problem...

Trener Mančester junajteda Erik ten Hag priznao je da njegova ekipa nije spremna za prvu utakmicu u novoj sezoni Premijer lige protiv Fulama.

Takmičenje u Premijer ligi počinje u petak, kada će Junajted na Old Trafordu od 21 čas dočekati Fulam.

Ten Hag je rekao da će novi igrači Matijs de Liht i Nusair Mazraui biti u ekipi za predstojeću utakmicu, ali da će duel propustiti Džošua Zirkze i Leni Joro zbog povreda. Trener, takođe, ima problema i sa fizičkom pripremom igrača koji su se u različitim fazama priprema priključili ekipi zbog obaveza u reprezentacijama.

"Tačno je da ovo nisu bile pripreme u kojima možete da radite pet, šest nedelja sa ekipom. Komplikovano je. Imali smo ekipu za turneju po SAD, onda su došli igrači koji su igrali na Evropskom prvenstvu i Kupu Amerike, a sada i pojačanja, a mi sada moramo da napravimo ekipu od toga. Ekipa nije spremna, ali liga počinje. Ima više trenera koji imaju ovaj problem", rekao je Ten Hag, preneo je Skaj.

"Mi definitivno imamo taj problem, ali i dalje imamo neka pravila, neke principe i moramo da počnemo. Ne možemo da se krijemo, ne možemo da pobegnemo od toga, pa sa time moramo da se suočimo", dodao je trener Junajteda.

Ten Hag je svojevremeno radio sa De Lihtom i Mazrauijem u Ajaksu i oni će biti u ekipi, kao i Hari Megvajer, koji je dobio udarac u duelu sa Mančester sitijem u Komjuniti Šildu, ali sezonu mora da počne bez nekolicine igrača.

"Problemi postoje, ali ne radi se o igračima koji nisu dostupni. To sam govorio i prošle sezone. Radi se o igračima koje imam na raspolaganju, a imamo dobru grupu, možemo da napravimo jaku selekciju, možemo da napravimo jak tim i to ćemo uraditi", naveo je on.

Na turneji po SAD povredili su se Rasmus Hojlund i Joro, a i dalje su odustni Luk Šo i Tajrel Malasija.

