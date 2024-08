OGLASIO SE TRENER VOJVODINE NAKON PENALA I TEŠKE ELIMINACIJE IZ EVROPE: Bili smo DOMINANTNI, zaslužili smo drugi gol...

Trener Vojvodine Božidar Bandović istakao je svoje utiske nakon teškog meča protiv Maribora.

Novosađani su zaustavljeni u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija pošto su u Bačkoj Topoli bili lošiji u penal seriji nakon što su u nešto više od 120 minuta igre imali 1:0.

Zbog poraza iz prve utakmice (2:1) meč je otišao u produžetke, a zatim i u penale, gde su se gosti bolje snašli.

"Čestitam svojim igračima na snazi i borenosti, sve su ostavili na terenu da pobede. Mislim da smo bili bolji i da smo zaslužili taj drugi gol. U nekim situacijama kada presing nije funkcionisao, ali smo kasnije imali posed i mnogo prilika u kojima smo mogli da imamo bolji završni pas. Način igre i u produžecima i energija, presing, mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Nismo prošli, ali moram da čestitam svojim igračima i navijačima na podršci. Videli su našu želju i motivaciju i da smo dali sve od sebe. Čestitam Mariboru i želim sve najbolje u nastavku takmičenja", rekao je Bandović posle utakmice i osvrnuo se na izostanak povređenih igrača:

"Sigurno da nam nedostaju, ali moram da razjasnim da su to mehaničke povrede i kod Alekse i Radulovića. Jedino nismo hteli da rizikujemo sa Poletanovićem zbog lista. Poletanović je odradio četiri nedelje priprema i bio je pod znakom pitanja da dođe do povrede. Nadamo se da ćemo da se pojačamo. Ali su momci koji su igrali pokazali dobru igru i dali sve od sebe i to su svi prepoznali".

Bandović je zadovoljan kako je njegova ekipa izgledala u kvalifikacijama.

"U četiri utakmice u Evropi pokazali smo mnogo dobra izdanja, imam osećaj, da sam navijač, bio bih ponosan na tim. Te dve utakmice u prvenstvu, odnosno Čukarički nismo bili na nivou. Šanse moramo da realizujemo i da neke golove koje primamo, moramo bolje da branimo. Danas smo bili dobri u defanzivi. Verujem u ovaj tim i ovu igru i samo je pitanje trenutka kada će nam se vratiti. Moramo da nastavimo da radimo u prvenstvu".

Istakao je još jednom trener "stare dame" da je njegov tim bio bolji.

"Ritam, tempo, energija, fizička sprema, sa svima smo se nosili ravnopravno, posebno večeras u tim produžecima. Igrali smo u Mariboru sa igračem manje, ali smo opet bili dominantniji, kao i večeras. Siguran sam da smo na pravom putu. Počeli smo da stvaramo ovaj tim sedam meseci i nedostaje nam rezultat, ali na ovaj način mora da dođu i pobede. Sa psihološke strane, može da nam znači to što je bilo 1:0, ali posle smo nažalost ispali.

Prošle godine je Vojvodina bila peta i takmičila se u Ligi konferencija, ove godine smo išli u Ligu Evrope i pokazali da možemo da se nosimo i zato treba da nastavimo dalje. Iskustvo u ovim utakmicama, bilo da ja budem na ovom mestu. Spreman sam da ostanem ovde pet godina, srećan sam u Vojvodini, ali želim da budem ovde zbog svog rada. Emotivno sam vezan za igrače i klub i nastavljam svoj posao, a da li klub razmišlja, imamo odličnu komunikaciju i sve je na visokom nivou u svakom smislu".

Vojvodina će u subotu biti gost kragujevačkom Radničkom.

"Moramo da idemo dalje. Jeste teško, ali moramo da budemo jaki, da imamo karakter, ko što smo i danas pokazali. Spremamo se za sledeću utakmica, nema odustajanja", zaključio je Bandović.

