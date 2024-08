ZVEZDA PONOVO IMA OPASNOG I MOTIVISANOG OLAJINKU: Problemi zbog žene i povratka u Češku su rešeni! Neka se spreme Norvežani!

Nije tajna da je Piter Olajinka veoma kvalitetan fudbaler, a utakmica protiv Čukaričkog pokazala je koliko je agilni Nigerijac važan za Crvenu zvezdu, posebno pred odlučujući dvomeč za Ligu šampiona protiv Bode Glimta.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ovog leta bilo je mnogo peripetija između Pitera Olajinke i FK Crvena zvezda. Kada je završena sezona osvajanjem duple krune, trener Vladan Milojević održao je sastanak sa svakim fudbalerom. Piteru Olajinki je šef struke crveno-belih jasno stavio do znanja koliko mu je važan za sezonu u kojoj se napada Liga šampiona i u kojoj treba odbraniti titulu i trofej u Kupu Srbije.

Nigerijac je bio oduševljen posle razgovora sa Vladanom Milojevićem i kao takav je otišao na odmor. Iza njega je bila turbulentna sezone, jer je odlično počeo kod trenera Baraka Bahara, a onda tokom jeseni izgubio startne pozicije i preselio se na klupu, pošto je Izraelac previše eksperimentisao. Piter Olajinka je prosto prodisao u drugom delu sezone, povratkom Vladana Milojevića na klupu kluba iz Ljutice Bogdana 1A.

foto: Printskrin/Instagram

Međutim, tokom leta nastaju problemi na relaciji Piter Olajinka - Crvena zvezda. Tačnije, supruga nigerijskog fudbalera Jetunde koja je trudna, poželela je da se vrati u Prag, u Češku. Ta informacija stigla je i do čelnika Slavije, kluba iz kojeg je Piter Olajinka došao u Crvenu zvezdu. Počeli su da zovu Olajinku i on je na kraju obavestio čelnike kluba sa Marakane da želi transfer zbog supruge. Na sve to nadovezala se i lakša povreda primicača afričkog fudbalera.

Posle početnog šoka, čelnici Crvene zvezde su za transfer u Slaviju tražili 6.000.000 evra, što je Česima bilo previše, pa su pokušali da ucene srpskog prvaka ponudom od 1.500.000 evra. U celu kampanju uključili su se i češki mediji koji su pisali da je transfer izvestan, ali za sumu od 2.200.000 evra. Piter Olajinka je za to vreme slabije trenirao, nije igrao i na kraju, kada je FK Crvena zvezda odlučila da odbije transfer, bio je suspendovan od strane kluba.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Međutim, trener Vladan Milojević odlučio je da preseče celu stvar. Ponovo je održao sastanak sa Piterom Olajinkom, objasnio mu koliko je važan za njegovu taktiku i igru Crvene zvezde. Potom je Nigerijac razgovarao sa Zvezdanom Terzićem, generalnim direktorom kluba, pa je suspenzija ukinuta i Olajinka se vratio u trenažni proces. Počeo je da trenira sa ekipom i ubrzo se našao u protokolima za utakmice.

Suv kvalitet Piter Olajinka demonstrirao je u meču protiv Čukaričkog, kada je sa dva pogotka u prvih 45 minuta rešio pitanje pobednika. Bio je neuhvatljiv za fudbalere Čukaričkog, ubojit nogom i glavom. Njegova brzina i lucidnost biće od velikog značaja za Crvenu zvezdu u utorak, kada je na veštačkom terenu u Norveškoj zakazan prvi duel protiv Bode Glimta u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

