PRIZNAO DA NEĆE JOŠ DUGO ŽIVETI, PA PROGOVORIO O AFERAMA: Legendarni trener varao ženu, sad o tome BRUTALNO ISKRENO priča!

Ljubavni život Svena Gorana Eriksona (76), legendarnog fudbalskog trenera, za mnoge je intrigantan.

Čuveni Šveđanin je početkom ove godine otkrio da je bolestan, da ima rak pankreasa, a tada je šokantno poručio da mu je "u najboljem slučaju ostalo još godinu dana života".

Nedavno je objavljen dokumentarac o životu Eriksona, a u njemu je bilo reči gotovo o svemu.

Nekadašnji selektor Engleske je govorio i o ljubavnom životu, bivšoj partnerki Nensi Del'Olio (62) sa kojom je devet godina bio u emotivnoj vezi, ali i aferama koje je imao.

Jedna od njih je bila sa Ulrikom Jonson (56) koja se oglasila nakon što je dokumentarac objavljen.

"Naša priča počinje 2002. godine, kada smo se prvi put sreli na zabavi kod Alastaira Kembela, savetnika tadašnjeg britanskog premijera Tonija Blera. Pristupila sam mu zbog autograma, a on mi je na švedskom jeziku zatražio broj telefona, obećavši da će me pozvati. U to vreme, imala sam 34 godine i bila sam slobodna. Sven, tada 54-godišnjak, poverio mi se da želi da prekine vezu sa Nensi Del'Olio, jer mu je odnos s njom oduzimao previše energije. Počeli smo svakodnevno da se čujemo, čak i dok je bio na odmoru sa Nensi. Kada se vratio sa odmora, naš odnos je postao fizički", rekla je Ulrika i dodala:

"Međutim, naša veza nije bila strastvena. Uprkos njegovoj moći i novcu, Erikson je bio jedan od najslabijih ljudi koje sam ikada upoznala. Dok je planirao putovanja između utakmica engleske reprezentacije, pozvao me je da mu se pridružim u Portugalu. Iako je ponudio da refundira troškove mog puta, odlučila sam da sama platim", to je bio moj princip.

Otkrila je i detalje jednog susreta.

"Sreli smo se u klupskom salonu na aerodromu Hitrou, pretvarajući se da smo se tek upoznali i sedeli jedno pored drugog u avionu, gotovo se smejući sve vreme. Zatim smo proveli noć kod njega, gde su nam domaćice spremile obrok. Sledećeg jutra zajedno smo krenuli na aerodrom, a u autu mi je, dok nisam gledala, stavio blanko ček u džep".

A, onda su se pojavili problemi.

"Naša afera nije prošla neopaženo. Kada je priča dospela u javnost, Erikson nije potvrdio našu vezu, što me je ostavilo nezaštićenom i bez podrške. Zbog toga su mnogi smatrali da sam izmislila celu priču radi pažnje. Erikson se pokazao kao ljubazan čovek, posebno u vreme kada sam se suočavala s teškom situacijom — bolesna ćerka i odsustvo njenog oca su me duboko potresli. Sven mi je pružao utehu, ali u svom dokumentarcu priznaje da nikada nije bio čovek od velikih reči ili osećanja".

Naša veza je bila specifična. Viđali smo se samo kada bi on mogao da se udalji od Nensi ili kada bi bio na putu zbog fudbala. Iako nas je u početku spojila švedska kultura i ljubav prema fudbalu, ubrzo sam shvatila da on nije imao ni trunku romantike u sebi".

U dokumentarcu se pojavljuje i Farija Alam (58), nekadašnja sekretarka Fudbalskog saveza Engleske (FA). Erikson je i sa njom u jednom trenutku aferu.

Šveđanin je u dokumentarcu ovako pričao o burnom ljubavnom životu i aferi sa Ulrikom.

"Seks je jedna od dobrih stvari u životu za sve nas. Nije bila udara, ja nisam bio oženjen. Verovatno sam bio glup, ali mislim da nisam napravio ništa kriminalno, nisam nikoga uznemiravao", rekao je Erikson koji je priznao i da je bio svestan da će ga Nensi Del'Olio ostaviti, a to se i dogodilo 2007. godine.

