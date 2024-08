LALATOVIĆEVA PORUKA KOJA ĆE ZAPALITI SRBIJU: "Javno bih izneo SVOJE MIŠLJENJE! Piksi posle Tadića MORA uputiti poziv OVOM igraču"

Nenad Lalatović vratio se u srpski fudbal i preuzeo je ekipu Mladosti iz Lučana, te će u subotu od 17.30 debitovati protiv Novog Pazara u gostima.

Uoči ovog meča Lalatović je na konferenciji za medije govorio o svom povratku, ali je i dao savet Draganu Stojkoviću Piksiju kom je poručio da na Tadićevo mesto treba da dođe Adem Ljajić.

- U igri Novog Pazara gotovo da se sve vrti oko, po meni, trenutno najboljeg igrača u našem šampionatu, a to je Adem Ljajić. On, kao recimo i moj drugi omiljeni igrač Mirko Ivanić, igra sa toliko lakoće, pokazuje sjajne poteze i rešenja, postiže efektne golove…. Zato, javno bih izneo svoje mišljenje, posle oproštaja Tadića Piksi bi morao da uputi poziv Ljajiću. Zato će nam on biti najveća briga - rekao je Lalatović, pa se dotakao i same utakmice:

foto: Starsport©

- Očekujem izuzetno tešku utakmicu, jer tim Novog Pazara je kvalitetan, ima odlične pojedince, a imaće i podršku 12. igrača, njegove sjajne navijače. Moja velika želja je da jednog dana radim u Novom Pazaru, to je prava fudbalska sredina. Zaista bih voleo da sa Pazarcima učestvujem na evropskoj sceni, jer tu euforiju bih želeo da podelim sa njihovom vernom publikom. Ali, sada sam u Mladosti i jasno je da priželjkujem da se neporaženi vratimo u Lučane. Ponoviću, biće teško, ali verujem u ovaj tim i da možemo dostojno parirati domaćinu.

