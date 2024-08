BLICKRIG LIVERPULA ZA POBEDU NA STARTU SEZONE! Žota i Salah srušili Ipsvič!

Fudbaleri Liverpula uspešno su započeli novu sezonu Premijer lige pošto su u 1. kolu savladali novajliju Ipsvič u gostima rezultatom 2:0.

Držao se Ipsvič tokom prvog poluvremena, imao je šansu i da povede preko Aksela Tuanzebea u 41. minutu, ali se na odmor otišlo bez golova.

U nastavku je viđen daleko zanimljiviji i sadržajniji meč. Bilo je prilika na obe strane, a Liverpul je do tri boda došao blickrigom - za samo pet minuta od 60. do 65. "redsi" su postigli dva gola i preko Dioga Žote i Mohameda Salaha stigli do pobede.

🚨| GOAL: Jota opens the scoring for Liverpool!! Ipswich Town 0-1 Liverpool pic.twitter.com/axXQXLbKSK — Recap Football (@recap_football_) August 17, 2024

GOAL: Ipswich 0-2 Liverpool MO SALAH DOUBLES THE LEAD!! pic.twitter.com/KAtA56v5uu — Footballrazzi (@footballrazzi) August 17, 2024

Zanimljivo je da je na prvom meču Ipsviča po povratku u Premijer ligu viđen i čuveni pevač Ed Širan i to svega nekoliko sati pre koncerta u Beogradu.

Širan je ipak na poluvremenu napustio stadion i krenuo put Srbije, te nije mogao da vidi kakve golove je njegov tim primio.

