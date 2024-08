TEŽAK KALENDAR TAKMIČENJA Ančeloti: Real razmatra mogućnost davanja odmora fudbalerima i tokom sezone

Trener Real Madrida Karlo Ančeloti rekao je da klub razmatra mogućnost davanja odmora svojim fudbalerima tokom sezone, kako bi se izborili sa velikim brojem utakmica i teškim kalendarom takmičenja.

Ančeloti je to rekao nakon što je Udruženje profesionalnih fudbalera u junu objavilo da se uz podršku Sindikata profesionalinih fudbalera Fifpro, priključilo tužbi protiv Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) zbog "preopterećenog i neizvodljivog" kalendara takmičenja.

"Igračima je potreban predah, potrebni su im odmori i razmišljamo o tome da igračima damo individualne odmore tokom sezone. Razmišljamo o tome da im damo pauzu tokom sezone, nedelju dana odmora kako bi igrači mogli da budu sa porodicama, posebno stranim igračima, koji imaju malo odmora, pošto uglavnom ne dobiju ni dan odmora tokom pauze za međunarodna takmičenja", rekao je Ančeloti, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

foto: FOT. JACEK STANISLAWEK / 400mm.pl / imago sportfotodienst / Profimedia

"Procenjujemo to sa lekarskim timom i ljudima zaduženim za fizičku pripremljenost", dodao je italijanski trener.

Real Madrid je prošle sezone osvojio titulu u Primeri i u Ligi šampiona, pre nego što su mnogobrojni igrači te ekipe igrali na Evropskom prvenstvu i u Kupu Amerike tokom leta.

Ove sezone, sva tri evropska klupska takmičenja će biti proširena na po 36 klubova. Liga šampiona i Liga Evropa će imati po osam utakmica u prvoj fazi, u poređenju sa prošlom sezonom kada se igralo po šest mečeva.

Real će igrati u decembru i Fifin interkontinentalni klub.

Špansko prvenstvo završiće se 25. maja 2025. godine, a Liga šampiona 31. maja.

Posle toga u kalendaru takmičenja su međunarodne utakmice, od 2. do 10. juna, a zatim se igra Svetsko klupsko prvenstvo, čiji je format proširen.

"U ovom trenutku još ne znamo datum Svetskog klupskog prvenstva ni Interkontinentalnog kupa. Igraćemo za sedam trofeja, ali još ne znamo gde ni kako", rekao je Ančeloti, čija je ekipa u sredu osvojila Superkup Evrope pobedom protiv Atalante 2:0.

"Sezona 2025/2026 će možda početi ranije zbog Svetskog prvenstva 2026. godine, pa moramo da planiramo u skladu sa tim. Na primer, kada se Vinisijus vrati posle igranja za Brazil, umesto da igra u prvenstvu, on ide na odmor tri ili četiri dana, ode na odmor, a onda se vrati. To je jedini način. Inače ti igrači treniraju čak iako ne igraju. Ali to ćemo ukinuti, pustićemo ih da rade šta žele tim danima. To ćemo uraditi", naveo je Ančeloti.

(Beta)